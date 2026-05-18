18 мая 2026, понедельник, 1:37
  • 18.05.2026, 1:14
Зеленский заявил об изменении баланса действий на передовой

Украинских активных действий за сутки было больше, чем российских.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал рост показателей активности сил обороны Украины и сравнил их с показателями России. Видео опубликовал Офис президента Украины.

Зеленский сделал свое заявление в контексте успешной масштабной атаки сил обороны Украины на объекты российских войск, в частности в Московской области. Он поблагодарил за защиту украинских военных.

«В этом году многое сделано – и ощущается изменение баланса действий на передовой. В частности на сегодняшний день показатели активности таковы, что наших активных действий за сутки – больше, чем российских. И это очень серьезный результат. Будем увеличивать все формы поставок для нашей армии – дронов, НРК, снарядов, всех ресурсов, чтобы поддерживать надлежащую защиту и наши активные действия на фронте», – подчеркнул президент Украины.

