Сенатор Грэм пригрозил Китаю санкциями в случае попытки захвата Тайваня 18.05.2026, 2:00

Обеспечение безопасности Тайваня входит в интересы США.

США введут санкции и пошлины в отношении Китая, если тот попытается захватить Тайвань, заявил американский сенатор Линдси Грэм в интервью ABC News.

Политик отметил, что не стремится разжечь войну, но подчеркнул, что обеспечение безопасности Тайваня входит в интересы США.

«Я хочу, чтобы Китай знал: если вы вторгнетесь на Тайвань, попытаетесь захватить Тайвань силой, вот что произойдет с вашей экономикой. Полная сила санкций и пошлин со стороны Соединенных Штатов вступит в силу с первого дня. Именно это я и хочу сделать, чтобы предотвратить вторжение», — сказал он.

