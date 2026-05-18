Сенатор Грэм пригрозил Китаю санкциями в случае попытки захвата Тайваня
- 18.05.2026, 2:00
Обеспечение безопасности Тайваня входит в интересы США.
США введут санкции и пошлины в отношении Китая, если тот попытается захватить Тайвань, заявил американский сенатор Линдси Грэм в интервью ABC News.
Политик отметил, что не стремится разжечь войну, но подчеркнул, что обеспечение безопасности Тайваня входит в интересы США.
«Я хочу, чтобы Китай знал: если вы вторгнетесь на Тайвань, попытаетесь захватить Тайвань силой, вот что произойдет с вашей экономикой. Полная сила санкций и пошлин со стороны Соединенных Штатов вступит в силу с первого дня. Именно это я и хочу сделать, чтобы предотвратить вторжение», — сказал он.