закрыть
18 мая 2026, понедельник, 3:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сенатор Грэм пригрозил Китаю санкциями в случае попытки захвата Тайваня

  • 18.05.2026, 2:00
Сенатор Грэм пригрозил Китаю санкциями в случае попытки захвата Тайваня

Обеспечение безопасности Тайваня входит в интересы США.

США введут санкции и пошлины в отношении Китая, если тот попытается захватить Тайвань, заявил американский сенатор Линдси Грэм в интервью ABC News.

Политик отметил, что не стремится разжечь войну, но подчеркнул, что обеспечение безопасности Тайваня входит в интересы США.

«Я хочу, чтобы Китай знал: если вы вторгнетесь на Тайвань, попытаетесь захватить Тайвань силой, вот что произойдет с вашей экономикой. Полная сила санкций и пошлин со стороны Соединенных Штатов вступит в силу с первого дня. Именно это я и хочу сделать, чтобы предотвратить вторжение», — сказал он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина