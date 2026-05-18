Трамп и Си назвали общей целью «денуклеаризацию» Северной Кореи 18.05.2026, 5:43

Также лидеры согласились с тем, что Иран не может обладать ядерным оружием.

По итогам поездки президента США Дональда Трампа в Китай он и председатель КНР Си Цзиньпин согласились с тем, что Иран не должен обладать ядерным оружием, а также выступили за возобновление работы Ормузского пролива. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Оба лидера согласились с тем, что Иран не может обладать ядерным оружием, призвали к возобновлению работы Ормузского пролива и пришли к соглашению, что ни одной стране или организации нельзя разрешать взимать пошлины», — говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп и Си Цзиньпин «подтвердили свою общую цель — денуклеаризацию Северной Кореи», сказано в публикации.

Трамп прибыл в Китай 13 мая, этот визит в КНР стал для него первым с 2017 года. Первые переговоры между лидерами состоялись 14 мая. В этот день стороны обсудили торговые ограничения и вопрос Тайваня, а также конфликт между Вашингтоном и Тегераном. Так, Трамп вскоре после окончания встречи заявил о предложении китайской стороны по оказанию содействия США в обеспечении судоходства через Ормузский пролив.

