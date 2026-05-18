закрыть
18 мая 2026, понедельник, 3:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп и Си назвали общей целью «денуклеаризацию» Северной Кореи

  • 18.05.2026, 5:43
Трамп и Си назвали общей целью «денуклеаризацию» Северной Кореи

Также лидеры согласились с тем, что Иран не может обладать ядерным оружием.

По итогам поездки президента США Дональда Трампа в Китай он и председатель КНР Си Цзиньпин согласились с тем, что Иран не должен обладать ядерным оружием, а также выступили за возобновление работы Ормузского пролива. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Оба лидера согласились с тем, что Иран не может обладать ядерным оружием, призвали к возобновлению работы Ормузского пролива и пришли к соглашению, что ни одной стране или организации нельзя разрешать взимать пошлины», — говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп и Си Цзиньпин «подтвердили свою общую цель — денуклеаризацию Северной Кореи», сказано в публикации.

Трамп прибыл в Китай 13 мая, этот визит в КНР стал для него первым с 2017 года. Первые переговоры между лидерами состоялись 14 мая. В этот день стороны обсудили торговые ограничения и вопрос Тайваня, а также конфликт между Вашингтоном и Тегераном. Так, Трамп вскоре после окончания встречи заявил о предложении китайской стороны по оказанию содействия США в обеспечении судоходства через Ормузский пролив.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина