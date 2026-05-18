Чиновник за пару дней работы настроил против себя целый Гомель 18.05.2026, 7:45

Настоящий рекорд.

Не успел бывший помощник Лукашенко по Гомельской области Руслан Пархамович пересесть в едва остывшее кресло так называемого мэра Гомеля, как принялся — нет, не за дело, но за обещания улучшить жизнь города, пишет «Салiдарнасць».

— Мы попробуем сделать его еще краше, стабильнее с экономической точки зрения и комфортнее для проживания граждан, — заявил чиновник сразу после назначения.

Важными задачами он видит коммунальные: дороги и строительство, а также водоснабжение.

А первоочередным критерием Пархамович назвал деурбанизацию, о которой часто говорит и его патрон. По мнению главы горисполкома, 500-тысячный Гомель так же, как и Минск, должен иметь города-спутники. Вон Добруш под боком, каких-то 30 километров, а Ветка еще ближе — всего-то 20, и они, мол, должны развиваться.

Но прозвучало ноль подробностей, как власти планируют создать условия и сделать из райцентров города-спутники, привлекательные для жизни (хотя уж кто-кто, а бывший министр архитектуры мог предложить пару идей). И люди логично возмутились. Ведь раз деурбанизация — это процесс расселения города в малые городки и сельскую местность, выходит, их просят на выход?

Если бы новый так называемый мэр, как и его предшественник Владимир Привалов, активно вел соцсети — можно было бы сказать, что горожане за пару дней «напихали ему в панамку».

А мы напомним, о чем еще умолчал чиновник, ухватившись за идеи Лукашенко о деурбанизации.

Начнем с того, что Гомель и без посторонней помощи теряет население. Если на начало 2019 года в областном центре было без малого 537 тысяч человек, то на начало 2026 года — 499,9 тысяч, то есть, статус полумиллионника областной центр уже утратил.

К слову, в Ветке, куда чиновник хотел бы перенаправить гомельчан — 8,5 тысяч жителей, а в Добруше — менее 18 тысяч.

Крупных производств — а значит, и рабочих мест с достойной зарплатой — в первом райцентре нет вообще. В Добруше градообразующие бумажная фабрика и фарфоровый завод ищут работников на зарплаты до 1200-1800 рублей — сомнительно, что стоят очереди желающих.

В других местах, делятся белорусы в соцсетях, работы почти нет, поэтому именно жители окрестных городов ездят в Гомель на работу, а не наоборот.

Добавим, что Ветку как минимум несколько десятков лет также не ждет судьба города-сада. Ведь город входит в список территорий, пострадавших после аварии на ЧАЭС, и людей оттуда долгое время отселяли. И для обратного процесса недостаточно построить музыкально-хореографический корпус для местной гимназии или перенести реабилитационные койки из участковой больницы в ЦРБ — «для удобства жителей».

И еще одна вещь, о которой предпочел забыть чиновник: призывая белорусов выполнять «гениальные» планы и идеи властей, хорошо бы начать с себя. Ведь если буквально воплотить в жизнь призывы Лукашенко работать на своей земле — теперешнему мэру Гомеля Пархамовичу стоит вернуться в родной Могилев, где наверняка не меньше нерешенных проблем, чем на Гомельщине.

А если распространить «деурбанизацию» на всю лукашенковскую вертикаль и предложить чиновникам строить дачи и загородные резиденции не в Дроздах, а в родных городах и поселках (главе Мининформа Дмитрию Жуку — в Слуцком районе, Наталье Кочановой — под Полоцком, Виктору Хренину— под Новогрудком) — очень может быть, что и Минск заметно разгрузится, и в программе развития регионов появятся реальные, а не нарисованные в отчетах подвижки.

