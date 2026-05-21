Foreign Affairs: Блицкриги стали наивной иллюзией

Foreign Affairs: Блицкриги стали наивной иллюзией1
- 21.05.2026, 12:42
Военные элиты упорно продолжают мыслить категориями «быстрой войны».
Военные стратегии XXI века все чаще терпят крах там, где раньше обещали молниеносные победы. К такому выводу приходит британский эксперт по международной безопасности Лоуренс Фридман — почетный профессор военных исследований Королевского колледжа в Лондоне и автор книги «Командование: политика военных операций от Кореи до Украины» («Command: The Politics of Military Operations From Korea to Ukraine»), пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Фридман отмечает, что современные войны почти перестали заканчиваться быстро. США рассчитывали за недели сломить сопротивление талибов в Афганистане, Россия ожидала стремительного падения Киева в 2022 году, а Израиль надеялся быстро уничтожить ХАМАС после атаки 7 октября. Но все эти конфликты превратились в изматывающие многолетние кампании с огромными потерями и без ясного финала.
По словам эксперта, военные элиты по-прежнему мыслят категориями «быстрой войны», делая ставку на внезапность, скорость и технологическое превосходство. Однако история снова и снова показывает обратное: даже мощнейшие армии мира способны увязнуть в затяжных конфликтах, где главным фактором становится не маневр, а выносливость экономики, общества и армии.
Особое внимание Фридман уделяет войне в Украине. Он считает, что конфликт превратился в классическую войну на истощение, где ни одна из сторон пока не может добиться окончательной победы. Россия, по его мнению, не смогла достичь первоначальных целей, но и Украина, несмотря на успешное сопротивление, пока не получила возможности вернуть все территории.
Эксперт предупреждает: будущие войны между крупными державами могут оказаться еще опаснее и продолжительнее. Особенно это касается потенциального конфликта вокруг Тайваня. Если США и Китай столкнутся напрямую, мир рискует получить не быструю кампанию, а многолетнее противостояние с колоссальными экономическими и человеческими последствиями.
Фридман подчеркивает, что современная война все чаще превращается не в путь к победе, а в ловушку, из которой невозможно выйти без тяжелых политических компромиссов. По его мнению, государствам пора отказаться от иллюзии «быстрых побед» и готовиться к конфликтам, где главным оружием становится способность выдерживать долгую борьбу.