В России при загадочных обстоятельствах погиб еще один миллиардер

В России при загадочных обстоятельствах погиб еще один миллиардер12
- 21.05.2026, 13:01
- 9,406
Якобы не справился с управлением мотоциклом.
В Ленинградской области России в ДТП погиб миллиардер, совладелец и председатель совета директоров ООО «Балтийская топливная компания» (БТК) Михаил Смирнов. Об этом сообщает РБК.
«Мужчина 1972 года рождения за рулем мотоцикла «Триумф» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хавал». В результате происшествия водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи», — сообщили МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Михаил Смирнов был совладельцем и председателем совета директоров ООО «Балтийская топливная компания» (БТК). В 2024 году он занял 108-е место в «Рейтинге миллиардеров» России по версии издания «Деловой Петербург» с состоянием около 85 млн долларов — основным активом называлась «Нева Ойл».
Напомним, это не первая смерть российского миллиардера. С начала войны в Украине в РФ фиксируется странная череда смертей владельцев и топ-менеджеров крупнейших компаний.