В России при загадочных обстоятельствах погиб еще один миллиардер 12 21.05.2026, 13:01

9,406

Якобы не справился с управлением мотоциклом.

В Ленинградской области России в ДТП погиб миллиардер, совладелец и председатель совета директоров ООО «Балтийская топливная компания» (БТК) Михаил Смирнов. Об этом сообщает РБК.

«Мужчина 1972 года рождения за рулем мотоцикла «Триумф» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хавал». В результате происшествия водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи», — сообщили МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Михаил Смирнов был совладельцем и председателем совета директоров ООО «Балтийская топливная компания» (БТК). В 2024 году он занял 108-е место в «Рейтинге миллиардеров» России по версии издания «Деловой Петербург» с состоянием около 85 млн долларов — основным активом называлась «Нева Ойл».

Напомним, это не первая смерть российского миллиардера. С начала войны в Украине в РФ фиксируется странная череда смертей владельцев и топ-менеджеров крупнейших компаний.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com