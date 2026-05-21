ВСУ прижали россиян к границе в Харьковской области 1 21.05.2026, 13:37

Освобождены два населенных пункта.

На Великобурлукском направлении украинские силы прижали россиян к границе - за месяц оккупанты потеряли два населенных пункта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

На Великобурлукском направлении ситуация изменилась к лучшему. Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что оккупантов фактически оттеснили к государственной границе. Там россияне потеряли два населенных пункта.

«Великобурлукское направление вернулось к тому формату, который был где-то год назад», - сказал Трегубов.

Какова ситуация вблизи Купянска

На Купянском направлении россияне продолжают давить на восточном берегу и пытаются просочиться на север от города. Однако эти попытки результата не дают.

«Они сейчас не эффективны, не доходят до города, но, к сожалению, несколько «недобитых» в самом городе еще есть, так же, как и некоторые лица, которые успели туда залезть, инфильтрировавшись через трубу где-то месяц назад», - уточнил спикер.

Ситуация на Купянском направлении

Фото: скриншот DeepState

Лиман: активное давление и ложь об «успехах»

На Лиманском направлении боевые действия продолжаются. Особенно активно - в районе Боровой, к северу от Лимана.

Трегубов добавил, что российская сторона преувеличивает собственные достижения на этом участке.

«Там россияне вообще максимально забрехались относительно собственных успехов», - говорит Трегубов.

Сумщина и Волчанск: темп потерян

На Волчанском направлении и в приграничной зоне Сумской области россияне также продолжают давление - но уже без прежнего темпа.

«Они уже не идут дальше, а просто пытаются закрепляться в той пограничной зоне, в которой они сейчас находятся», - подытожил Трегубов.

