ВСУ прижали россиян к границе в Харьковской области

ВСУ прижали россиян к границе в Харьковской области1
- 21.05.2026, 13:37
Освобождены два населенных пункта.
На Великобурлукском направлении украинские силы прижали россиян к границе - за месяц оккупанты потеряли два населенных пункта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
На Великобурлукском направлении ситуация изменилась к лучшему. Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что оккупантов фактически оттеснили к государственной границе. Там россияне потеряли два населенных пункта.
«Великобурлукское направление вернулось к тому формату, который был где-то год назад», - сказал Трегубов.
Какова ситуация вблизи Купянска
На Купянском направлении россияне продолжают давить на восточном берегу и пытаются просочиться на север от города. Однако эти попытки результата не дают.
«Они сейчас не эффективны, не доходят до города, но, к сожалению, несколько «недобитых» в самом городе еще есть, так же, как и некоторые лица, которые успели туда залезть, инфильтрировавшись через трубу где-то месяц назад», - уточнил спикер.
Лиман: активное давление и ложь об «успехах»
На Лиманском направлении боевые действия продолжаются. Особенно активно - в районе Боровой, к северу от Лимана.
Трегубов добавил, что российская сторона преувеличивает собственные достижения на этом участке.
«Там россияне вообще максимально забрехались относительно собственных успехов», - говорит Трегубов.
Сумщина и Волчанск: темп потерян
На Волчанском направлении и в приграничной зоне Сумской области россияне также продолжают давление - но уже без прежнего темпа.
«Они уже не идут дальше, а просто пытаются закрепляться в той пограничной зоне, в которой они сейчас находятся», - подытожил Трегубов.