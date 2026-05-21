Виталий Портников об угрозе из Беларуси: Это может произойти в любой момент 1 21.05.2026, 13:58

Виталий Портников

Россияне могут начать запуск дронов и ракет с белорусской территории.

Украина заявила о подготовке ответных мер на возможное наступление России на Черниговско-Киевском направлении. Министерству иностранных дел страны и разведке поручено разработать шаги в отношении режима Лукашенко.

Украинский президент Владимир Зеленский распорядился также усилить границу с Беларусью.

Если ли сейчас опасность для Украины со стороны режима Лукашенко? Известный украинский журналист и политический аналитик Виталий Портников поговорил об этом с «Апостроф TV». Сайт Charter97.org приводит фрагмент разговора:

— Для того, чтобы говорить об опасности со стороны Беларуси, мы должны оперировать какими-то цифрами, фактами, а не заявлениями политиков. Это то же самое, как было в 2022-ом году: были заявления политиков о том, что не будет никакого нападения. И была ситуация с группировкой войск на территории Беларуси.

Мы знали его количество, был вопрос, насколько с такой группировкой может быть осуществлено нападением на Киев, потому что ее явно не хватало для захвата украинской столицы, но потом мы поняли, что Путин в своем представлении о том, как должна происходить «СВО», готовился к параду, а не к многодневным боям в окрестности Киева.

Именно поэтому количество войск, которое он собрал в Беларуси, было с точки зрения российского политического руководства (не военного) достаточным для смены власти.

Это было ошибкой России, а ошибкой Украины было не осознавать, что Путин может воспользоваться именно таким количеством войск для нападения. Но тогда была другая ситуация в том, что мы получали агентурную информацию от западных разведывательных служб. Такая информация базируется не только на количестве войск, но и на реальных разговорах: документы, планы нападения, сообщения агентов из ближайшего окружения Путина или Лукашенко. Это все могло быть в распоряжении американцев. Это они могли сообщать украинскому руководству, но оно не верило.

Теперь же мы имеем дело с заявлениями Зеленского. Говорить про значительное увеличение российской группировки на территории Беларуси, которая свидетельствовала бы о возможности быстрого нападения, мы не можем. Таких фактов нет. Если фактов нет, то комментировать заявления президента про теоретические намерения россиян я не готов.

Может быть другая угроза, когда с территории Беларуси будут прилетать БПЛА или наноситься ракетные удары. Для этого нужно, чтобы там были расположены соответствующие батареи, части. Это как раз может произойти в любой момент.

