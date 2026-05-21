21 мая 2026, четверг, 14:32
В оккупированном Севастополе обвалился балкон с детьми

  • 21.05.2026, 13:58
Фото: Getty Images

Год назад оккупанты провели в школе «капитальный ремонт».

В оккупированном Севастополе балкон школы обвалился вместе с детьми во время традиционного фото. И это в здании, где год назад провели «капитальный ремонт».

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Ученики школы номер 13 в Севастополе вышли на балкон, чтобы сделать традиционное фото выпускников. Конструкция не выдержала веса и обрушилась вместе с детьми.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести: переломы и черепно-мозговые повреждения.

По официальным документам оккупационной администрации, в прошлом году в этой школе провели «капитальный ремонт». На него потратили более 2 миллионов долларов.

Балкон обвалился через год после завершения этих работ. По данным росСМИ, в результате обвала пострадали 9 детей. Они получили травмы различной степени тяжести. Двое находятся в реанимации, один подросток - в крайне тяжелом состоянии.

«Крым находится под российской оккупацией уже 12 лет. За это время оккупационная власть так и не смогла обеспечить элементарную безопасность и надлежащее состояние даже школьной инфраструктуры», - говорится в сообщении ЦПД.

