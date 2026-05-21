Коул отказался приехать в Беларусь?2
- 21.05.2026, 14:31
Версия аналитика.
Аналитик Сергей Чалый высказал мнение, почему спецпредставитель президента США Джон Коул не приехал в этот раз.
— Лукашенко попросил Франклина Грэма помолиться за него. Это выглядело настолько жалко, — говорит Чалый в программе «Белсата». — Интересно, что в этот момент с Грэмом сидели два переводчика: свой и переводчик от Лукашенко, а также Грета ван Состерен — жена Джона Коула. А самого Коула — нет. Догадываюсь, почему.
Он не захотел приезжать просто так, когда Лукашенко решил никого из политзаключенных не освобождать. Зачем возвращаться с пустыми руками?
Отметим, ожидалось, что вместе с протестантским пастором из США Грэмом в Беларусь приедет и Джон Коул.