Евродепутаты призвали режим Лукашенко освободить всех политзаключенных 2 21.05.2026, 14:44

Европарламент восхищается мужеством и стойкостью белорусского гражданского общества.

Глава Делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска, ее заместители Томас Тобе и Михал Кобоско, а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Хельмут Брандштеттер выступили с совместным заявлением по случаю Дня солидарности с политическими заключенными в Беларуси. Сайт Charter97.org приводит заявление целиком:

— В День солидарности с политическими заключенными в Беларуси мы отдаем дань памяти всем, кто пострадал от преследований, лишился свободы и погиб в результате действий белорусских властей. Эта дата связана с именем Витольда Ашурка, умершего в заключении 21 мая 2021 года. С 2020 года, после усиления репрессивной политики режима Лукашенко против политических оппонентов и инакомыслящих, в белорусских тюрьмах, по меньшей мере, погибли девять политических заключенных.

Сегодня мы выражаем солидарность с политическими заключенными и всеми, кто подвергается политически мотивированным преследованиям и остается за решеткой в Беларуси. Хотя недавнее освобождение части задержанных стало позитивным и долгожданным шагом, которое принесло облегчение многим семьям, оно не свидетельствует о системных изменениях репрессивной политики режима. Политически мотивированные аресты, судебные преследования и приговоры продолжаются ежедневно.

Мы вновь подтверждаем призыв Европейского парламента к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных, удерживаемых режимом Беларуси, а также к прекращению незаконной и недопустимой практики принудительного выдворения политических заключенных и бывших задержанных из собственной страны. Каждый гражданин Беларуси должен быть гарантированно защищен в своем праве жить в свободе и безопасности на своей родине.

Мы также призываем к прекращению всех политически мотивированных уголовных дел и к полной амнистии всех осужденных по таким основаниям, включая гарантии безопасного и достойного возвращения тех, кто был вынужден покинуть страну. Любые действия властей должны опираться на подлинное уважение прав человека, демократических свобод и принципа верховенства права, а также на готовность к содержательному диалогу с независимыми демократическими силами и поддержке процесса демократического перехода в Беларуси.

Этот день также служит напоминанием о бывших политических заключенных и их историях, которые нельзя забывать или замалчивать. В апреле 2026 года Анджей Почобут, журналист, представитель польского меньшинства в Беларуси и лауреат премии Сахарова 2025 года, был освобожден из исправительной колонии. Его свидетельства, как и многих других бывших политзаключенных, раскрывают бесчеловечные условия и систематическое жестокое обращение в местах лишения свободы при режиме Лукашенко, включая избиения, унижения, длительную изоляцию, психологическое давление и отказ в медицинской помощи.

Мы решительно осуждаем эти действия и призываем режим Лукашенко немедленно прекратить подобную практику. Мы призываем к продолжению и усилению международного давления до тех пор, пока не будет достигнуто полное и безусловное освобождение всех политических заключенных и не будет положен конец всем формам политических репрессий.

В этот День солидарности с политическими заключенными мы также призываем к полному восстановлению прав всех бывших узников совести и выражаем надежду, что те, кто был вынужден покинуть страну, однажды смогут безопасно вернуться в свободную и демократическую Беларусь. Мы подчеркиваем неотъемлемое право белорусского народа жить на своей земле в свободно, самостоятельно определять свое будущее демократическим путем и участвовать в развитии государства, основанного на свободе, политическом плюрализме, справедливости и уважении человеческого достоинства.

Демократическая и независимая Беларусь, за которую в 2020 году выступили смелые белорусы и за которую многие продолжают страдать, остается ключевым условием долгосрочной стабильности и безопасности в регионе и во всей Европе.

Также евродепутаты отметили мужество, стойкость и непоколебимую приверженность белорусского гражданского общества.

— Несмотря на устойчивые авторитарные репрессии и постоянные попытки запугивания, множество людей и организаций продолжают сопротивление несправедливости и отстаивают ценности свободы и человеческого достоинства.

В частности, мы выражаем глубокую признательность правозащитному центру «Весна» за его неустанную работу по поддержке политических заключенных и их семей. Основанная 30 лет назад Алесем Беляцким, лауреатом Нобелевской премии мира и бывшим узником совести, организация стала символом стойкости и надежды. «Весна» воплощает ожидание того, что, несмотря на системные репрессии и политическое давление, демократические изменения остаются возможными, а лучшее будущее для Беларуси в конечном итоге восторжествует.

Мы выражаем глубокую благодарность Соединенным Штатам за усилия, способствовавшие освобождению значительного числа политических заключенных. В то же время мы подчеркиваем, что международное давление на режим Лукашенко должно сохраняться и усиливаться до полного и безусловного освобождения всех политических заключенных в Беларуси и установления полного моратория на политические репрессии.

Жыве Беларусь!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com