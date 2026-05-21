Как Тейлор Свифт получила украшения Элизабет Тейлор 21.05.2026, 15:17

Тейлор Свифт и Элизабет Тейлор

Певица и шоугерл Тейлор Свифт вновь оказалась в центре внимания — на этот раз не из-за музыки, а благодаря роскошным украшениям, которые когда-то принадлежали легендарной Элизабет Тейлор, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).

Певица в последние недели несколько раз появлялась на публике в редком комплекте украшений с опалами из коллекции покойной голливудской звезды. Речь идет о браслетах, кольце и массивных серьгах-люстрах, которые считаются частью знаменитого ювелирного наследия Тейлор.

Особый резонанс вызвал выход Свифт в Бруклине, где она надела сразу весь комплект. Представитель Fox Estate Jewelry Адам Фокс намекнул, что украшения мог приобрести для певицы ее жених Трэвис Келси. По его словам, набор является уникальным и существует в единственном экземпляре.

Поклонники Элизабет Тейлор отреагировали неоднозначно. Для многих актриса оставалась настоящим символом старого Голливуда — женщиной, чья страсть к драгоценностям была почти легендарной. На этом фоне появление украшений на современной поп-звезде часть аудитории восприняла скорее как громкий светский жест, чем продолжение великой истории.

Сама Свифт ситуацию не комментировала. Однако обсуждение уже вышло далеко за пределы модных хроник: в соцсетях спорят, может ли блеск голливудской эпохи действительно сочетаться с образом современной музыкальной индустрии.

