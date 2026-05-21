«Никаких иллюзий у Лукашенко быть не должно» 21.05.2026, 10:11

Максим Плешко

Ответ ВСУ будет мгновенным.

В Беларуси начались совместные с Россией учения по отработке применения тактического ядерного оружия. На этом фоне РФ перебросила в Беларусь МиГ-31К — носители гиперзвуковых ракет «Кинжал», которыми Россия обстреливает Украину.

Зачем Россия именно сейчас проводит ядерные учения в Беларуси и перебрасывает туда МиГ-31К с «Кинжалами»? Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— Это классический комбинированный шантаж и попытка Кремля создать контролируемую эскалацию. Во-первых, Путину критически важно запугать страны НАТО на фоне разговоров об усилении западной военной помощи Украине и расширении присутствия Альянса на восточном фланге.

Во-вторых, переброска самолетов МиГ-31К — это попытка оттянуть украинские силы противовоздушной обороны с линии фронта на защиту северных границ, ведь время подлета ракет «Кинжал» из белорусского воздушного пространства сокращается до считанных минут. Лукашенко здесь выполняет сугубо техническую роль директора российского военного плацдарма.

— Какая еще угроза сейчас наиболее актуальна со стороны Беларуси для Украины и стран НАТО?

— Кроме постоянного ракетного и авиационного риска, критическими остаются три фактора.

Первый — инфраструктурное соучастие в воздушных атаках: развертывание российских станций управления БПЛА на территории Беларуси для корректировки ударов по Украине.

Второй — гибридные атаки на границах НАТО: продолжение миграционного давления, а также инструменты вроде шпионских метеозондов против Литвы и Польши, которые тестируют системы ПВО и реакцию Запада.

Третий — логистический хаб: накопление и скрытое перемещение российской военной техники и боеприпасов.

— Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди за последнее время несколько раз предупредил Лукашенко об ответственности. Возможны ли прямые удары по военным целям в Беларуси, если подтвердится факт агрессии с ее территории?

— Прямые и крайне болезненные удары не просто возможны — они являются единственным логичным и законным военным ответом со стороны Украины. Время «джентльменских соглашений» и дипломатических реверансов в сторону Минска давно прошло.

Заявления командования Сил беспилотных систем — это не пустые угрозы, а констатация факта: технологические возможности ВСУ сегодня позволяют достать до любой военной базы, аэродрома или логистического узла на территории Беларуси.

Если Лукашенко в очередной раз позволит поддержать российские наступательные намерения или прямые удары с белорусской территории, украинский ответ будет мгновенным. Никаких иллюзий о «неприкосновенности» у белорусского диктатора быть не должно.

