Россия перебросила в Беларусь истребители МиГ-31К

Россия перебросила в Беларусь истребители МиГ-31К6
- 19.05.2026, 13:21
Эти самолеты являются носителями ракет «Кинжал», которыми РФ обстреливает Украину.
В Беларусь переброшены два российских истребителя МиГ-31К — носители аэробалистической ракеты Х-47М2 «Кинжал». С самолетов такого типа обычно осуществляются пуски во время воздушных атак по территории Украины.
О передислокации истребителей с авиабазы «Саваслейка» в Нижегородской области РФ на военный аэродром «Мачулищи» вблизи Минска сообщили украинские мониторинговые Телеграм-каналы утром 19 мая, отметив, что самолеты переброшены в рамках проведения совместных командно-штабных учений РФ и РБ.
«В связи с наличием этих бортов в непосредственной близости к территории Украины возможны тревоги по всей территории при вылете этих бортов», — предупредил канал «еРадар».
Ранее сайт Сharter97.org писал, что Министерство обороны Беларуси сообщило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения 18 мая. Было заявлено, что учения проводятся в «интересах повышения готовности Вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов».
Отметим, известный американский историк и публицист Юрий Фельштинский считает, что Путин может нанести ядерный удар по странам Балтии или Польше с территории Беларуси. Подобного мнения придерживается и лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич.