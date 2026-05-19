закрыть
19 мая 2026, вторник, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия перебросила в Беларусь истребители МиГ-31К

6
  • 19.05.2026, 13:21
  • 1,920
Россия перебросила в Беларусь истребители МиГ-31К

Эти самолеты являются носителями ракет «Кинжал», которыми РФ обстреливает Украину.

В Беларусь переброшены два российских истребителя МиГ-31К — носители аэробалистической ракеты Х-47М2 «Кинжал». С самолетов такого типа обычно осуществляются пуски во время воздушных атак по территории Украины.

О передислокации истребителей с авиабазы «Саваслейка» в Нижегородской области РФ на военный аэродром «Мачулищи» вблизи Минска сообщили украинские мониторинговые Телеграм-каналы утром 19 мая, отметив, что самолеты переброшены в рамках проведения совместных командно-штабных учений РФ и РБ.

«В связи с наличием этих бортов в непосредственной близости к территории Украины возможны тревоги по всей территории при вылете этих бортов», — предупредил канал «еРадар».

Ранее сайт Сharter97.org писал, что Министерство обороны Беларуси сообщило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения 18 мая. Было заявлено, что учения проводятся в «интересах повышения готовности Вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов».

Отметим, известный американский историк и публицист Юрий Фельштинский считает, что Путин может нанести ядерный удар по странам Балтии или Польше с территории Беларуси. Подобного мнения придерживается и лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН