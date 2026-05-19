Россия перебросила в Беларусь истребители МиГ-31К 6 19.05.2026, 13:21

Эти самолеты являются носителями ракет «Кинжал», которыми РФ обстреливает Украину.

В Беларусь переброшены два российских истребителя МиГ-31К — носители аэробалистической ракеты Х-47М2 «Кинжал». С самолетов такого типа обычно осуществляются пуски во время воздушных атак по территории Украины.

О передислокации истребителей с авиабазы «Саваслейка» в Нижегородской области РФ на военный аэродром «Мачулищи» вблизи Минска сообщили украинские мониторинговые Телеграм-каналы утром 19 мая, отметив, что самолеты переброшены в рамках проведения совместных командно-штабных учений РФ и РБ.

«В связи с наличием этих бортов в непосредственной близости к территории Украины возможны тревоги по всей территории при вылете этих бортов», — предупредил канал «еРадар».

Ранее сайт Сharter97.org писал, что Министерство обороны Беларуси сообщило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения 18 мая. Было заявлено, что учения проводятся в «интересах повышения готовности Вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов».

Отметим, известный американский историк и публицист Юрий Фельштинский считает, что Путин может нанести ядерный удар по странам Балтии или Польше с территории Беларуси. Подобного мнения придерживается и лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич.

