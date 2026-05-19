Москвичи ищут наводчиков ВСУ с фонариками 7 Александра Архипова

19.05.2026, 14:17

2,100

В московских чатах распространяются фото окон с фиолетовым светом.

Москва и Подмосковье продолжают отвечать на налет дронов городскими легендами о внутренних врагах.

За четыре года войны было потрачено много усилий, чтобы война Москвы не касалась. Реальность резко изменилась и об этом сообщает отличная шутка:

«Собянин: Москва может наложить санкции на Россию, если та продолжит втягивать ее в свои военные разборки»

Москвичи продолжают не верить, что их — ИХ — дома могла обстрелять Украина, а наше ПВО не сработало. Как такое может быть? Гораздо лучше объяснить это тем, что это не ПВО фиговое, а есть внутренние враги с тягой к самоубийству, которые наводят дроны на свой дом.

И так появляется легенда: в московских чатиках распространяются фотографии окон с фиолетовым светом. Якобы это доказательство наводчиков. Несчастные садоводы, кому свет нужен для растений. Бедные вебкамщики. Теперь они — не работники секс-индустрии, а наводчики дронов.

К фотографии окон прилагается вот такой текст:

«Москва и другие города рф. Вот такой фиолетовый свет в квартире — это метка для наведения дрона ВСУ. Именно такой свет был в доме моего друга, куда вчера попал дрон. Видите такое — звоните в полицию, а лучше не теряйте время и сами нейтрализуйте нацистского наводчика».

PS. Сюжет появлялся прямо с начала войны, но не был столь интенсивным. А сейчас большой всплеск. Сам сюжет, конечно, — переиначенная страшилка 1941 года о врагах, которые приманивают немецкие бомбардировщики нарушением светомаскировки.

Александра Архипова, Telegram

