Что посеешь, то и пожнешь 2 Антон Дробович

19.05.2026, 14:42

1,712

Антон Дробович

Украина против России имеет право на все.

Украина – единственная страна в мире, которая против России имеет право на все. Не только в моральном, но и в юридическом смысле. И пока мы не воспользовались и третью объема своих прав. Постепенно другие крупные игроки начинают осознавать, что это наше право является уникальным ресурсом. Уверен, что это еще сыграет страшную роль против РФ. Но так работает стародавний закон – «что посеешь, то и пожнешь».

Описал это подробно в своих научных и публицистических работах, но здесь нет высшей математики – в этом нашем праве может убедиться каждый. Оно постепенно возникало, пока россияне убивали десятки тысяч наших людей и сравнивали с землей наши города (буквально), а международные организации и беззубые наблюдатели разводили руками. Но корни этого права – значительно глубже, чем 12 лет.

Воспользуемся ли мы всеми возможностями в ответ, возмездие, месть? Нет. Мы точно будем более человечными. Но если воспользуемся большей частью, то им этого будет достаточно, чтобы потерять все и сойти на нет. Пусть так и будет.

Антон Дробович, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com