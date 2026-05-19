Что посеешь, то и пожнешь2
- Антон Дробович
- 19.05.2026, 14:42
Украина против России имеет право на все.
Украина – единственная страна в мире, которая против России имеет право на все. Не только в моральном, но и в юридическом смысле. И пока мы не воспользовались и третью объема своих прав. Постепенно другие крупные игроки начинают осознавать, что это наше право является уникальным ресурсом. Уверен, что это еще сыграет страшную роль против РФ. Но так работает стародавний закон – «что посеешь, то и пожнешь».
Описал это подробно в своих научных и публицистических работах, но здесь нет высшей математики – в этом нашем праве может убедиться каждый. Оно постепенно возникало, пока россияне убивали десятки тысяч наших людей и сравнивали с землей наши города (буквально), а международные организации и беззубые наблюдатели разводили руками. Но корни этого права – значительно глубже, чем 12 лет.
Воспользуемся ли мы всеми возможностями в ответ, возмездие, месть? Нет. Мы точно будем более человечными. Но если воспользуемся большей частью, то им этого будет достаточно, чтобы потерять все и сойти на нет. Пусть так и будет.
Антон Дробович, Facebook