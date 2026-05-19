ВСУ поразили объекты российской «нефтянки» в Ярославле и Нижегородской области

  • 19.05.2026, 14:29
Начались пожары.

Силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и НПС «Ярославль-3».

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По его данным, 18 мая подразделения Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области. На территории предприятия зафиксирован пожар, масштабы повреждений уточняются.

В Генштабе подчеркнули, что «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения российских оккупационных сил.

Кроме того, 19 мая был нанесён удар по нефтеперекачивающей станции «Ярославль-3», расположенной в районе посёлка Семибратово Ярославской области. Информация о степени повреждений уточняется.

Ранее утром 19 мая Ярославль подвергся атаке беспилотников.

