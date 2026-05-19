закрыть
19 мая 2026, вторник, 14:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дочь Анджелины Джоли снова подколола своего отца Брэда Питта

  • 19.05.2026, 14:37
Дочь Анджелины Джоли снова подколола своего отца Брэда Питта
Захара Джоли-Питт

Это уже не первый подобный жест со стороны Захары Джоли-Питт.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара Джоли-Питт вновь публично отказалась от фамилии своего отца. Во время церемонии вручения дипломов в колледже Спелман в Атланте 21-летнюю выпускницу представили как Захару Марли Джоли, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).

Девушка получила степень бакалавра психологии и вышла на сцену без упоминания фамилии Питт, с которым, по данным СМИ, давно не поддерживает отношения.

Это уже не первый подобный жест со стороны Захары. В 2023 году при вступлении в женское сообщество «Alpha Kappa Alpha» она также представилась как Захара Марли Джоли, вызвав бурную реакцию в соцсетях.

Похожим образом ранее поступили и другие дети звездной пары. По сообщениям американских СМИ, Мэддокс уже несколько лет использует только фамилию Джоли в неофициальных документах. Вивьен была указана как «Вивьен Джоли» в программке бродвейского спектакля «Изгои», а Шайло официально отказалась от фамилии Питт сразу после своего 18-летия.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей. После громкого расставания пары в 2016 году СМИ неоднократно сообщали о напряженных отношениях актера с семьей.

По данным инсайдеров, Питт надеется восстановить связь с детьми, однако отношения остаются сложными и причиняют актеру «глубокую эмоциональную боль».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН