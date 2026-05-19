Дочь Анджелины Джоли снова подколола своего отца Брэда Питта 19.05.2026, 14:37

Захара Джоли-Питт

Это уже не первый подобный жест со стороны Захары Джоли-Питт.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара Джоли-Питт вновь публично отказалась от фамилии своего отца. Во время церемонии вручения дипломов в колледже Спелман в Атланте 21-летнюю выпускницу представили как Захару Марли Джоли, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).

Девушка получила степень бакалавра психологии и вышла на сцену без упоминания фамилии Питт, с которым, по данным СМИ, давно не поддерживает отношения.

Это уже не первый подобный жест со стороны Захары. В 2023 году при вступлении в женское сообщество «Alpha Kappa Alpha» она также представилась как Захара Марли Джоли, вызвав бурную реакцию в соцсетях.

Похожим образом ранее поступили и другие дети звездной пары. По сообщениям американских СМИ, Мэддокс уже несколько лет использует только фамилию Джоли в неофициальных документах. Вивьен была указана как «Вивьен Джоли» в программке бродвейского спектакля «Изгои», а Шайло официально отказалась от фамилии Питт сразу после своего 18-летия.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей. После громкого расставания пары в 2016 году СМИ неоднократно сообщали о напряженных отношениях актера с семьей.

По данным инсайдеров, Питт надеется восстановить связь с детьми, однако отношения остаются сложными и причиняют актеру «глубокую эмоциональную боль».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com