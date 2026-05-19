Дочь Анджелины Джоли снова подколола своего отца Брэда Питта
- 19.05.2026, 14:37
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара Джоли-Питт вновь публично отказалась от фамилии своего отца. Во время церемонии вручения дипломов в колледже Спелман в Атланте 21-летнюю выпускницу представили как Захару Марли Джоли, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).
Девушка получила степень бакалавра психологии и вышла на сцену без упоминания фамилии Питт, с которым, по данным СМИ, давно не поддерживает отношения.
Это уже не первый подобный жест со стороны Захары. В 2023 году при вступлении в женское сообщество «Alpha Kappa Alpha» она также представилась как Захара Марли Джоли, вызвав бурную реакцию в соцсетях.
Похожим образом ранее поступили и другие дети звездной пары. По сообщениям американских СМИ, Мэддокс уже несколько лет использует только фамилию Джоли в неофициальных документах. Вивьен была указана как «Вивьен Джоли» в программке бродвейского спектакля «Изгои», а Шайло официально отказалась от фамилии Питт сразу после своего 18-летия.
У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей. После громкого расставания пары в 2016 году СМИ неоднократно сообщали о напряженных отношениях актера с семьей.
По данным инсайдеров, Питт надеется восстановить связь с детьми, однако отношения остаются сложными и причиняют актеру «глубокую эмоциональную боль».