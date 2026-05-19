19 мая 2026, вторник, 16:19
Украинский офицер рассказал, когда может появиться реальная угроза с территории Беларуси

  19.05.2026, 14:47
Сергей Грабский

Есть важный фактор, за которым стоит следить.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский считает, что белорусская армия не способна к самостоятельным действиям против Вооруженных сил Украины.

Об этом украинский офицер рассказал в интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева. Сайт Charter97.org приводит фрагмент разговора:

— Беларусь для меня не чужая страна. Я немножко разбираюсь в том, что там происходит. Во-первых, начиная с апреля 2022-го года на территории Беларуси проводится непрерывный комплекс мероприятий по усиления мобилизационной боевой готовности. Без увеличения действующей численности войск.

Это важно потому, что действующая численность войск — 65 000. Из них тех, кто действительно может быть задействован в войне, — 17-20 тысяч.

Во-вторых, белорусская армия сама по себе не имеет опыта боевых действий от слова совсем, а также не имеет соответствующего уровня вооружения и боевой техники, которая бы позволила ей вести боевые действия.

В-третьих, белорусская армия самостоятельно не может проводить какие-либо операции против Украины. В силу и географии местности, и существующей группировке войск Украины это исключается.

Белорусская сторона на сегодняшний день не проявляет действий, которые свидетельствуют о подготовке ведения боевых операций против Украины. Эти операции возможны только с участием российских войск. Реальным фактором начала каких-то операций будет именно развертывание дополнительных группировок российских войск.

