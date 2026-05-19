Что осталось за кадром концерта в коровнике для Караева 1 19.05.2026, 14:11

1,716

Юрий Караев

Фото: «Наша Ніва»

Показательная история.

Видео поющих среди навоза и коров гастарбайтеров из Непала для Юрия Караева на одной из ферм на Слонимщине мало кого оставило равнодушным. Оно и понятно: в кадре перед ними стоит человек, приложивший немало усилий на прежней должности, чтобы сотни тысяч белорусов покинули родину, пишет «Салiдарнасць».

Человек, который мало что смыслит в сельском хозяйстве, компенсируя отсутствие профильных знаний подражанием своему патрону: то за вилы схватится, то из вертолета контролирует «наведение порядка на земле».

Многим бросилось в глаза и то, что к приезду главы области иностранных работников нарядили в свежие робы, выдав им новенькие лопаты.

«Так встречают губернатора», — пафосно сообщает официоз, не понимая, что у многих сочетание картинки и этих слов вызывает ассоциации с плантациями тростника и бесправными джимми.

А вот что осталось за блеском новенькой лопаты в руках непальца, пропаганда не спешит рассказывать. Например, о том, что в КСУП «Имени Суворова», которому и принадлежит вышеупомянутая ферма, с января прошлого года не закрыты вакансии ветврача и ветеринарного фельдшера.

Также хозяйству нужны трактористы-машинисты, бригадиры, операторы машинного доения и животноводы.

В хозяйстве с 2019-го уже третий руководитель. Последний назначенец — антикризисный управляющий.

И такая ситуация характерна не только этому слонимскому колхозу. Что вряд ли исправишь приветственными песнями хоть на непальском, хоть на туркменском.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com