Что осталось за кадром концерта в коровнике для Караева

Что осталось за кадром концерта в коровнике для Караева1
- 19.05.2026, 14:11
Показательная история.
Видео поющих среди навоза и коров гастарбайтеров из Непала для Юрия Караева на одной из ферм на Слонимщине мало кого оставило равнодушным. Оно и понятно: в кадре перед ними стоит человек, приложивший немало усилий на прежней должности, чтобы сотни тысяч белорусов покинули родину, пишет «Салiдарнасць».
Человек, который мало что смыслит в сельском хозяйстве, компенсируя отсутствие профильных знаний подражанием своему патрону: то за вилы схватится, то из вертолета контролирует «наведение порядка на земле».
Многим бросилось в глаза и то, что к приезду главы области иностранных работников нарядили в свежие робы, выдав им новенькие лопаты.
«Так встречают губернатора», — пафосно сообщает официоз, не понимая, что у многих сочетание картинки и этих слов вызывает ассоциации с плантациями тростника и бесправными джимми.
А вот что осталось за блеском новенькой лопаты в руках непальца, пропаганда не спешит рассказывать. Например, о том, что в КСУП «Имени Суворова», которому и принадлежит вышеупомянутая ферма, с января прошлого года не закрыты вакансии ветврача и ветеринарного фельдшера.
Также хозяйству нужны трактористы-машинисты, бригадиры, операторы машинного доения и животноводы.
В хозяйстве с 2019-го уже третий руководитель. Последний назначенец — антикризисный управляющий.
И такая ситуация характерна не только этому слонимскому колхозу. Что вряд ли исправишь приветственными песнями хоть на непальском, хоть на туркменском.