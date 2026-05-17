Трудовых мигрантов из Непала заставили петь перед Караевым 17.05.2026, 19:15

Фото: nn.by

«Концерт» проходил в коровнике.

В Instagram Гродненского облисполкома появилось видео визита главы области Юрия Караева на ферму в Слонимском районе. На нем три работника-непальца с лопатами в руках и в окружении коров исполняют для губернатора песню на своем родном языке, передает «Зеркало».

Караев стоит напротив них, слушает и улыбается, а в конце вслед за переводчиком благодарит их по-английски.

«Вот так встречают «губернатора» на МТК «Забулье» Слонимского района», — подписано видео.

Комментаторы, в основном, обсудили национальность выступающих и иронизировали над ситуацией.

«А где белорусы?» — поинтересовался один из них. И получил ответ, что, видимо, их депортировали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com