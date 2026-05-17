Самым ценным игроком сезона в НБА стал Гилджес-Александер 17.05.2026, 19:55

Шей Гилджес-Александер

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Он побил рекорд Чемберлена.

Разыгрывающий защитник Оклахомы-Сити Тандер Шей Гилджес-Александер признан самым ценным игроком сезона 2025/26 в НБА.

27-летний Гилджес-Александер стал 14-м баскетболистом в истории НБА, который выиграл две подряд статуэтки MVP, сообщает издание ESPN.

По итогам голосования журналистов лидер Оклахомы опередил центровых Николу Йокича и Виктора Вембаньяму, выступающих за Денвер и Сан-Антонио соответственно.

В регулярном чемпионате Гилджес-Александер в среднем набирал 31,1 очка, делал 4,3 подбора и отдавал 6,6 передачи за матч. Оклахома завершила регулярку с лучшим показателем в лиге — 64 победы в 82 матчах.

В марте Гилджес-Александер установил исторический рекорд лиги по серии матчей с не менее 20 набранными очками, превзойдя достижение легендарного центрового Уилта Чемберлена.

В прошлом году Гилджес-Александер привел Оклахому к первому титулу в истории команды с момента переезда из Сиэтла в 2008 году. Защитник стал самым ценным игроком финальной серии против Индианы.

В плей-офф сезона 2025/26 Оклахома уже дошла до финала Западной конференции, где сыграет против Сан-Антонио. Первый матч состоится в ночь на вторник, 19 мая.

