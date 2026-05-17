Папу римского научили вирусному мему «six-seven» 17.05.2026, 20:31

Что известно об этом тренде.

Папа римский Лев XIV повторил вирусный молодежный мем «six-seven». Дети подловили понтифика в Ватикане, показали движения руками и предложили сделать то же самое. Судя по реакции папы, он не понял, что это за новый тренд. Издание «Гордон» собрало информацию о том, что означает «six-seven» и почему тренд стал популярным.

Видео с понтификом опубликовал в TikTok итальянский священник Дон Роберто Фишер.

Менее чем за сутки ролик набрал более 10 млн просмотров и тысячи комментариев.

Фишер также есть на видео – он вместе с подростками показывает папе римскому тот самый вирусный тренд «six-seven». Судя по реакции папы, он остался в восторге.

Мем появился после видео игрока НБА ЛаМело Болла, чей рост составляет шесть футов семь дюймов. В нем прозвучала строчка «six, seven» из трека филадельфийского рэпера Skrilla.

Значение фразы в треке точно не известно: некоторые связывают его с 67-й улицей в Филадельфии (родном городе Skrilla) или 67-й улицей в Чикаго. Лингвист и исследователь афроамериканского английского Тейлор Джонс предполагает, что речь идет о полицейском коде «10-67», обозначающем смерть.

Мем «взорвался» в молодежной культуре после видео, где подросток Меверик Тревильян выкрикивает «six-seven» на баскетбольном матче.

Фраза стала настолько популярной в молодежном сленге и соцсетях, что Dictionary.com признал ее словом 2025 года.

Некоторые учителя в США выразили в социальных сетях свое разочарование тем, что эта фраза может сорвать уроки, а некоторые утверждают, что они вообще запретили ее в своих классах, писал Axios.

Теперь учителя стараются не делить детей на группы по шесть или семь, не просят открыть страницу 67 и не задают задания на шесть или семь минут, отмечает канал.

Осенью 2025 года мем появился в эпизоде 28-го сезона мультсериала South Park под названием Twisted Christian. Там школьники выкрикивали «six-seven» на уроках и срывали занятия в школе.

В России глава общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал запретить этот тренд. В интервью российскому изданию Иванов заявил, что дети в России «теряют контроль над своим поведением, срываются уроки, учителя не могут работать, а подростки впадают в агрессию и истерики». Он призвал Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ блокировать такие челленджи и тренды.

Лингвист и социолог Тейлор Джонс считает, что «six-seven» выполняет важную социальную функцию, пишет CNN. По его словам, мем помогает подросткам почувствовать принадлежность к определенной группе и отделиться от взрослых.

Также обеспокоенных родителей и учителей успокаивает профессор коммуникаций Университета Цинциннати Гейл Ферхерст, которая исследует молодежный сленг. Она говорит, что такие бессмысленные фразы по своей сути не вредны.

Психолог Сэм Гольдштейн в Psychology Today объяснил, что родителям не стоит воспринимать такие тенденции как признак поверхностности или проблем с концентрацией у ребенка.

«Детский юмор изменился. Они любят шутки, которые на самом деле не имеют смысла, но которые все равно работают. Это может показаться поверхностным, но на самом деле это форма устойчивости. Когда мир чувствует себя неуверенно, новости тяжелые, а взрослые постоянно спорят, бессмыслица предлагает облегчение», – написал он.

Психолог также считает, что «six-seven», скорее всего, исчезнет так же быстро, как и появился.

