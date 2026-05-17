Уроженец Беларуси Александр Рыбак выступил на финальном шоу «Евровидения» и удивил всех 5 17.05.2026, 9:57

Фото: Getty Images

Кажется, он вообще не стареет.

В конце финального шоу «Евровидение 2026», пока люди голосовали за своих фаворитов, выступали яркие участники и участницы конкурса прошлых лет. Среди них был и уроженец Беларуси Александр Рыбак, который победил на конкурсе «Евровидение-2009» в Москве. За свое короткое появление он успел наделать шуму, пишет «Зеркало».

Номер, в котором принял участие Александр Рыбак, представлял собой микс из хитов «Евровидения» разных лет. Сперва музыкант исполнил партию на скрипке в начале песни Ne partez pas sans moi, с которой Селин Дион, представлявшая Швейцарию в 1988 году, выиграла конкурс. Позже Рыбак еще и спел часть композиции Congratulations. С ней исполнитель из Великобритании Клифф Ричард занял второе место в 1968 году.

Многие обратили внимание, что 40-летний Рыбак выглядит практически неотличимо от своего появления на конкурсе в 2009-м, когда ему было всего 23 года.

«Когда Рыбак в первый раз был на «Евровидении» мне было 8 лет, а ему лет 20, сейчас мне 25, а Рыбаку до сих пор столько же», — шутит в Х пользовательница vkrschn.

когда Рыбак в первый раз был на Евровидении мне было 8 лет, а ему лет 20

сейчас мне 25, а Рыбаку до сих пор столько же#Eurovisión pic.twitter.com/a3mi2s6tAc — рони🇫🇮🇮🇹🇨🇿 (@vkrschn) May 16, 2026

Другие же умоляли Рыбака «начать стареть» и даже называли его вампиром — мол, другого объяснения «вечной молодости» просто не может быть.

Помимо уроженца Беларуси, сейчас живущего в Норвегии, в номере приняли участие известные участницы из Украины: победительница «Евровидения» в 2004 году Руслана, а также Верка Сердючка, уже ставшая символом этого шоу.

Победу на 70-м, юбилейном, конкурсе одержала исполнительница из Болгарии Dara с песней Bangaranga. Эта страна не участвовала в «Евровидении» три года — с 2023-го по 2025-й включительно — и вернулась только в 2026-м. Победа стала для Болгарии первой за всю историю ее участия в конкурсе.

Беларусь же, напомним, пятый год подряд не принимает участие в конкурсе после исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза (ЕВС). В связи с этим гостелеканалы не показывали «Евровидение», потому и голосовать с территории нашей страны было нельзя.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com