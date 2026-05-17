В Москве атакован и горит технопарк «Элма»
- 17.05.2026, 9:49
Дроны поразили один из ключевых технологических хабов российской столицы.
В ночь на 17 мая жители Москвы и области сообщали о большом количестве взрывов. В одном из районов Москвы, Зеленограде, возникли пожары.
Согласно анализу ASTRA кадров от очевидцев, — один из пожаров возник в местном технопарке «Элма». На кадрах видны пожары и густой дым.
Как сообщается на сайте технопарка, «основными видами деятельности предприятий-резидентов технопарка парка «ЭЛМА-ЗЕЛЕНОГРАД» являются: производство изделий электронной техники, выпуск контрольно-измерительных приборов, оптической техники, обработка различных материалов, научно-исследовательская деятельность, сфера информационных технологий, производство товаров народного потребления».