«Мясо нужно искать с микроскопом» 4 17.05.2026, 10:36

иллюстративное фото

Белорусы поделились впечатлениями о больничной еде.

Белорусы и белоруски часто обсуждают в соцсетях больничную еду из-за ее вида и вкуса. Отзывы не всегда негативные. Еще такие публикации, как правило, собирают немало юмористических комментариев. Например, некоторые шутят, что вид пустых щей или разваренной каши заставляет людей выздоравливать быстрее, чтобы скорее вернуться к домашней пище. Был случай, когда пенсионер вообще сбежал из больницы из-за «недовольства питанием». А кто-то не понимает, как больничные блюда в принципе можно есть, поэтому и просит родных принести из дома «нормальные продукты». Почему больничная еда такая, какая она есть? Отчасти это объясняется требованиями к ней в законодательстве, пишет «Зеркало».

Чем кормят в больницах и почему на эти блюда жалуются

В роликах о больничном рационе, которые публикуются в соцсетях, часто можно увидеть кашу (перловую, гречневую, рисовую), пюре, рыбные или мясные котлеты, скумбрию, плов, салаты из капусты или свеклы, щи, рыбный суп, борщ, кусочек сыра или масла, компот из сухофруктов, чай.

Некоторые отмечают, что в определенных отделениях (например, в «кишечном») в силу особенностей здоровья невозможно оптимизировать еду под каждого. Поэтому иногда все же приходится что-то докупать себе самим. Но чаще всего люди жалуются вовсе не на личные ограничения, а на то, что сама еда пресная, без соли и специй. Из-за этого некоторым приходится есть в буфете (покупая продукты из своего кармана) или просить близких принести домашней еды:

«Я это прошла… Была в шоке от того, что [блюда] почти без соли, без специй, а на ужин каждый день скумбрия… В итоге кушали в кафе».

«Я лежала в больнице, и мне очень хотелось масла, а его не давали, и в буфете его не было в продаже. Приехала домой, и это желание отпало, но в больнице прям до слез хотелось».

Можно ли жить на «трех яйцах и творожке»? Проверили, соответствуют ли советы по питанию от Лукашенко реальным рекомендациям врачей

Кому-то не хватает другого: фруктов и соков, мяса. Многие признаются, что рацион попросту приедается:

«Когда муж лежал в обычной районной больнице, он просил приносить только фрукты, соки, воду, а еды больничной ему хватало».

«Довелось мне два месяца пробыть в больнице, через две недели я не мог на эту пайку смотреть. Больше не хочу этой еды».

«Питание в разных больницах разное. В [Минской областной клинической больнице] питание было шикарное, порции хорошие, а вот в Борисове в гинекологии порции для детей пяти-семи лет, мясо нужно искать с микроскопом, а вот супы — это отдельная история. Борщ — это только свекла и морковь, щи — это капуста, лук и морковь. Масло сливочное в выходные дни отсутствует вообще».

Бывают также жалобы на плесень и качество продуктов (якобы блюда выглядят как собранные из остатков) и «слишком вонючую и горькую рыбу». Встречаются также претензии по поводу обилия мучных изделий и углеводов, а также специфического вкуса чая.

В госСМИ тем временем рассказывают, что меню в больницах бывает двух видов: летне-осеннее и зимне-весеннее. В первом подразумевается больше свежих сезонных овощей, а во втором чаще используется квашение: огурцов, капусты, — а также отварные овощи, винегреты, салаты из корнеплодов, которые долго хранятся.

— При составлении рациона на неделю учитывается химический состав: белки, жиры и углеводы, соблюдается баланс этих компонентов, — объясняет медицинская сестра-диетолог Березинской районной больницы Елена Соколовская. — Подбирается набор необходимых продуктов с соблюдением норм питания <…> и с учетом медицинских показаний и определенных врачом назначений диеты.

Соколовская также приводит пример блюд в меню, составленном ею. На завтрак — рисовая каша и творожная запеканка, чай, хлеб с сыром. На обед — рассольник, гречка с паровой куриной котлетой и салат из свеклы. На ужин — картофельно-морковное пюре, тоже с котлетой.

В свою очередь в Гомельской областной клинической больнице, которую некоторые хвалят за вкусные блюда, отмечают, что во время лечения важно правильно питаться. Над меню для пациентов и пациенток, как утверждается в TikTok медучреждения, работает «команда диетологов, которая учитывает потребности каждого». В один из дней перечень доступных блюд выглядит так: щи, суп с макаронами, птица отварная, суфле куриное, каша овсяная, гуляш, салат «Цветной» из капусты, моркови и свеклы, а также диетический салат «Розовый».

Почему больничная еда по виду и вкусу так сильно отличается от домашней

К больничному рациону люди часто относятся неадекватно. Хотя он и не всегда отличается изысканностью, такое питание играет решающую роль для выздоровления и контроля за медицинскими состояниями, подчеркивается в профессиональном кулинарном издании. Так что в первую очередь еда в больнице должна удовлетворять физиологические, а не эстетические или другие потребности (которые у нас, безусловно, тоже есть).

На практике же питание в разных медучреждениях сильно различается. Это зависит от состояния их пациентов и пациенток, диетических потребностей, а также возможностей и правил конкретной больницы. Например, в той же Гомельской больнице, которую хвалят за еду, в октябре 2025-го обновили пищеблок. Вдобавок одни блюда могут быть пресными и легко усваиваемыми, тогда как другие тщательно подбираются для поддержания больных во время восстановления и лечения определенных заболеваний.

Ленитесь промывать рис перед варкой? После этого текста перестанете — вот почему не стоит налегать на эту крупу

Пресной больничная еда часто бывает, чтобы снизить риск раздражения желудочно-кишечного тракта. Особенно важно это для людей после операции или имеющих проблемы с пищеварением. Яркие вкусы и специи иногда могут усиливать тошноту или диарею. Кроме того, в больницах часто назначают диеты с пониженным содержанием соли, что тоже делает еду менее вкусной (зато более полезной). К тому же используются более щадящие способы приготовления: на пару, варка, тушение — тогда как дома многие привыкли жарить продукты в масле.

Можно ли в таком случае приносить в больницу домашнюю еду? Ответ на этот вопрос зависит от правил больницы и состояния человека — здесь нужно консультироваться с врачом. Некоторым для восстановления прямо-таки необходима специальная диета, которой домашняя еда может не соответствовать. А отдельные продукты могут взаимодействовать с принимаемыми лекарствами или влиять на результаты медицинских анализов.

Исследования, в свою очередь, показывают: восприятие больничной еды зависит не только от ее состава, но и от технологии приготовления и условий подачи. Изменение температуры пищи при ее транспортировке, массовое приготовление и ограниченное использование специй могут снижать выраженность вкуса и запаха блюд.

В результате люди часто оценивают больничную еду как менее привлекательную и отказываются ее есть. Особенно заметно это в отношении «горьких и вонючих» рыбных блюд: они обладают естественно выраженным запахом после щадящей термической обработки, который не маскируется специями или жаркой, как при приготовлении дома.

Какой должна быть больничная еда по правилам Минздрава

В первую очередь — диетической. Это прописано в соответствующем постановлении Минздрава. Питание в больницах должно обеспечивать «удовлетворение потребностей

организма в пищевых веществах и энергии с учетом особенностей течения

основного заболевания, наличия сопутствующей патологии». Так что пищу для поступивших в медучреждения буквально вполне законно готовят не для удовольствия, а «для дела».

При этом для пациентов и пациенток предусмотрены разные виды рационов. Согласно постановлению, в больницах используется система стандартных диет, которые обозначаются буквами. Каждая диета имеет свои показания и особенности химического состава. Вот несколько примеров:

Диета Б (Базовая): Предназначена для тех, кто не нуждается в специальном лечебном питании. Она сбалансирована по белкам, жирам и углеводам, в ней присутствует клетчатка (овощи).

Диета П (Щадящая): Для людей с заболеваниями органов пищеварения в стадии обострения или после операций. Блюда готовятся преимущественно в протертом виде, на пару или отвариваются.

Диета М (Высокобелковая): Назначается при состояниях, требующих повышенного количества белка (например, после тяжелых травм, при ожогах, туберкулезе, анемии).

Диета Н (Низкобелковая): Для тех, кто имеет хронические заболевания почек, чтобы снизить нагрузку на орган. В диету вводятся безбелковый белый хлеб, пюре, муссы из набухающего крахмала.

Среди основных требований к рациону Минздрав указывает перечень продуктов, которые должны быть в рационе ежедневно. Это молоко, жидкие кисломолочные продукты, сливочное и растительное масло, мясо, хлеб, крупы, овощи, свежие фрукты или соки, сахар. Другие продукты (в том числе рыба, птица, яйца, сыр, творог) должны присутствовать в рационе не менее двух раз в неделю.

По поводу порций в среднесуточном наборе для одного пациента тоже есть нормы, установленные Минздравом. Например, для базовой диеты это 270 граммов овощей (для диабетиков — 420 граммов), мяса или птицы — 132 грамма, рыбы — 50 граммов, картофеля — 200 граммов, хлеба пшеничного — 110, фруктов свежих — 150, одно яйцо, молока — 300 мл, масла сливочного — 25 граммов, сахара — 30 граммов, соли — 5 граммов. Также предусмотрена замена продуктов. Например, вместо свежих яблок могут давать сушеные или и вовсе яблочное пюре.

Температура блюд должна быть от 15°C до 60-65°C. Для здоровья это плюс, поскольку слишком горячая еда и напитки могут вызвать раздражение слизистых рта и пищевода. Но для вкусовых качеств пищи снова минус, потому что горячие блюда людям субъективно кажутся вкуснее, чем холодные (ученые и это проверяли).

В Европейском обществе клинического питания и метаболизма, где разрабатывают международные рекомендации по лечебному питанию, отмечают, что больничное питание следует рассматривать как важную часть лечебного процесса, а не «как сервис». Недостаточное поступление энергии и белка напрямую связано с ухудшением восстановления, повышением риска осложнений и увеличением длительности госпитализации. Поэтому игнорировать предлагаемые блюда и мучиться от голода — это, по сути, наносить вред самим себе.

С другой стороны, те же эксперты добавляют, что больничная еда действительно порой может выглядеть неаппетитно. Здесь предлагается поработать руководству больниц и уделить внимание этому вопросу, чтобы люди доедали необходимую норму килокалорий и питательных веществ. Однако это уже финансовая сторона вопроса: ранее мы на примерах показывали, что на медицину государство тратит меньший процент от ВВП, чем во многих других странах.

Кроме того, сотрудники и сотрудницы больниц могут быть попросту нечисты на руку. Так, «Зеркало» рассказывало о замеченной краже продуктов питания из школьной столовой в Минске. Вполне вероятно, что часть случаев, когда «масло сливочное в выходные дни отсутствует вообще», можно объяснить и таким фактором.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com