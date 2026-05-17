17 мая 2026, воскресенье, 11:16
Отменены несколько авиарейсов по маршруту Минск-Москва

  • 17.05.2026, 11:08
Это связано это связано с ударом БПЛА по российскому аэропорту.

Ближайшие рейсы Минск — Москва в Шереметьево отменены, следует из расписания Национального аэропорта Минск. Судя по всему, это связано с падением обломков БПЛА в российском аэропорту.

Ближайшие рейсы по маршруту Минск — Москва с прибытием в аэропорт Шереметьево и в обратном направлении отменены.

Ранее, ночью с 16 на 17 мая пресс-служба московского аэропорта сообщила, что на территории аэропорта Шереметьево было зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата.

