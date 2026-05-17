«Героям слава!»: как комментаторы Евровидения 2026 из разных стран отреагировали на выступление Украины 5 17.05.2026, 11:17

2,758

Фото: Getty Images

Первым ответил ведущий из Литвы.

Песенный конкурс Евровидение 2026 собрал перед телеэкранами зрителей со всего мира, а вещатель каждой из стран-участниц обеспечил трансляцию для своих граждан с переводом на соответствующий язык.

Особое внимание комментаторов некоторых государств привлекло выступление представительницы Украины – певицы LELÉKA (Виктории Лелеки) с глубокой песней Ridnym о внутренней силе и несокрушимости во времена неопределенности, пишет OBOZ.UA.

Ведущие выражали солидарность с Украиной, а также прямо в эфире расхваливали выступление украинской артистки. Реакцию на перформанс LELÉKA собрал на просторах социальной сети Threads.

После свершения выступления Виктория Лелека громко прокричала патриотический лозунг «Слава Украине!». Когда эту фразу услышал комментатор Литвы, мгновенно ответил: «Героям слава!». Как отметили еврофаны в комментариях, такие же слова прозвучали и от ведущего песенного конкурса из Израиля.

В свою очередь комментатор из Дании напомнил своему народу, что уже пятый год Украина отстаивает свою независимость в кровавой войне, которую начала Россия.

Комплимент выступлению LELÉKA сделал польский комментатор: «Традиционно для Украины, очень сильно».

А вот слова ведущего из Германии украинцев несколько смутили: «Кто смотрит Евровидение в Германии? Там после выступления комментатор сказал: аист это птица, которая всегда возвращается домой, а дальше что? Мне показалось, что что-то типа: мы этого и LELÉKA желаем? Это он сыронизировал на немецкую аудиторию так, что якобы возвращайтесь все украинцы в Украину?»

Дело в том, что LELÉKA прожила в Германии более 11 лет, а затем вернулась в Украину. Она приняла участие в Национальном отборе и одержала победу, поэтому представила нашу страну на Евровидении 2026.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com