17 мая 2026, воскресенье, 11:02
Reuters: Украина создала одну из самых продвинутых систем наведения в мире

  • 17.05.2026, 10:56
Революция в оборонных технологиях Украины вызывает зависть у США и Европы.

Украина стремительно превращается в одного из мировых лидеров военных технологий, а ее разработки вызывают все больший интерес у США и европейских союзников, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

На этой неделе Вашингтон и Киев приблизились к соглашению о тестировании и возможном производстве украинских беспилотников в США. Одновременно немецкий министр обороны Борис Писториус посетил украинские военные объекты, подтвердив углубление сотрудничества.

Особое внимание Запада привлекают украинские системы управления боем и массовое производство дешевых, но эффективных дронов. По словам министра армии США Дэна Дрисколла, украинская система «Дельта» уже способна объединять беспилотники, сенсоры и вооружение в единую сеть — чего американская армия пока только пытается добиться.

Глава американской компании Palantir Алекс Карп после визита в Киев заявил, что Украина создала одну из самых продвинутых систем наведения в мире. Компания подписала соглашение о совместной работе над проектом Brave1-Datamine.

На фоне затяжной войны и огромных расходов США в Иране украинский подход считается особенно эффективным: Киев делает ставку не на дорогое оружие, а на массовое производство дешевых дронов и ИИ-систем.

Германия уже стала главным поставщиком военной помощи Украине вместо США и пообещала новые ракеты, артиллерию и поддержку дальнобойных беспилотников.

Сегодня западные партнеры приезжают в Киев не только помогать, но и учиться — украинский опыт все чаще называют моделью войны будущего.

А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина