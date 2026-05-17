Партизаны «ослепили» ПВО Москвы

Партизаны «ослепили» ПВО Москвы1
17.05.2026, 11:26
Повреждены вышки РЭБ в трех районах столицы РФ.
Партизанское движение «АТЕШ» заявило о диверсии в Московской области, в результате которой была нарушена работа элементов российской системы ПВО на подступах к Москве.
По данным «АТЕШ», агенты движения повредили несколько вышек связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово.
В движении утверждают, что на этих объектах были размещены модули радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивали контроль низколетящих целей, передачу данных и координацию между подразделениями российской ПВО.
По словам представителей движения, после диверсии система ПВО вблизи Москвы якобы потеряла часть точек наблюдения.
«Без этих устройств данные о низколетящих целях перестают поступать вовремя - скорость реагирования падает, а часть маршрутов остается без прикрытия», - заявили в движении.