17 мая 2026, воскресенье, 12:48
  • 17.05.2026, 11:26
Партизаны «ослепили» ПВО Москвы

Повреждены вышки РЭБ в трех районах столицы РФ.

Партизанское движение «АТЕШ» заявило о диверсии в Московской области, в результате которой была нарушена работа элементов российской системы ПВО на подступах к Москве.

По данным «АТЕШ», агенты движения повредили несколько вышек связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово.

В движении утверждают, что на этих объектах были размещены модули радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивали контроль низколетящих целей, передачу данных и координацию между подразделениями российской ПВО.

По словам представителей движения, после диверсии система ПВО вблизи Москвы якобы потеряла часть точек наблюдения.

«Без этих устройств данные о низколетящих целях перестают поступать вовремя - скорость реагирования падает, а часть маршрутов остается без прикрытия», - заявили в движении.

А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина