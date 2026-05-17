17 мая 2026, воскресенье, 12:48
Украина провела крупнейшую за всю войну атаку на Москву и Подмосковье

6
  • 17.05.2026, 12:08
  • 2,182
Поразила энергетические объекты, предприятие ОПК и аэропорт «Шереметьево», жители в панике.

В ночь на 17 мая украинские беспилотники нанесли крупнейший за всю войну удар по Москве и области. Как следует OSINT-анализа ASTRA, целями стали технопарк «Элма» в Зеленограде (предприятие электронной и оптической промышленности), Солнечногорская наливная станция в деревне Дурыкино (крупный объект хранения и перевалки нефтепродуктов) и аэропорт Шереметьево — на фото запечатлен пожар в районе третьей взлетно-посадочной полосы. Exilenova+ также пишет о возгорании на станции и в технопарке. Кроме того, по информации Supernova+, удар пришелся по МКБ «Радуга» в Дубне — разработчику крылатых ракет. По данным мэра столицы Сергея Собянина, также был атакован Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне.

В Шереметьево, по данным онлайн-табло, отменены или задержаны свыше 200 рейсов. «Аэрофлот» сообщил о перенаправлении части прибывающих бортов на запасные аэродромы. Во Внуково также перенесено или отменено почти 100 рейсов. Пресс-служба аэропорта Шереметьево заявила, что обломки БПЛА упали на безопасном расстоянии от пассажирских зон, пострадавших нет.

В Москве, по данным ASTRA, зафиксированы попадания в жилые дома, в том числе на улице Михайлова, а в Зеленограде разрушена часть многоэтажного здания. Очевидцы публиковали видео с поврежденными фасадами и разрушенными балконами. Жители Химок, Лобни и Наро-Фоминска сообщали в соцсетях о многочисленных взрывах.

«Я не думала, что война коснется нашего города Зеленоград», — говорит женщина на видео, снятом после атаки. На другом кадре очевидец, показывая разрушенный балкон многоэтажки в Зеленограде, восклицает: «Смотри, как въ…ло! Балкона нет!».

Также жители Московского региона жалуются в соцсетях на отсутствие системы оповещения во время удара. В чатах Химок, Мытищ, Зеленограда и Лобни одно за другим стали появляться сообщения от горожан, недоумевающих, почему не сработали сирены и не пришли SMS-оповещения о приближении беспилотников, обратила внимание Astra. Многие также пожаловались, что во время ночной атаки дозвониться до экстренных служб по номеру 112 не удалось — линия была постоянно занята.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО начали отражать атаку с 3 часов ночи. По его данным, в регионе погибли как минимум три человека, 17 пострадали. Повреждения получили жилые дома в Химках, Красногорске, Дедовске и других населенных пунктах, а также частные дома в Наро-Фоминском округе и Сергиевом Посаде, где, по словам главы округа Оксаны Ерохановой, разрушены четыре дома и три автомобиля.

«На Московскую область совершена самая масштабная атака с начала войны. Но дальше будут и еще масштабнее. И на саму Москву тоже», — прокомментировал удар советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (Мадяр) в своем выложил фото дронов, предположительно задействованных в ударе. На одном из них написано «Moscow never sleeps» (Москва никогда не спит). «Шансы уравнялись: отменен односторонний абонемент на спокойную жизнь на Патриках и окрестностях», — отметил Бровди.

