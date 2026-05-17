17 мая 2026, воскресенье, 13:21
Беларусь резко нарастила поставки импортного пива в Россию

  • 17.05.2026, 13:09
Такой рост связан с разницей в таможенных пошлинах.

Беларусь стала главным каналом ввоза импортного пива в Россию. За январь-апрель 2026 года через Беларусь в Россию ввезли более 60% всего импортного пива. Об этом пишет thinktanks.pro со ссылкой на данные российского Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.

Всего за первые четыре месяца года импорт пива и пивных напитков в Россию составил 135 млн литров. Из них 81 млн литров пришлось на Беларусь. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 167%.

Такой рост связан с разницей в таможенных пошлинах. Для «недружественных стран» Россия с января 2025 года повысила пошлины на импортное пиво в 10 раз — с 0,1 евро до 1 евро за литр. Позже ставка выросла до 1,5 евро за литр.

При этом для стран ЕАЭС, куда входит Беларусь, действуют значительно более низкие пошлины — от 0,018 до 0,04 евро за литр. Поэтому импортное пиво из третьих стран сейчас массово идет в Россию через Беларусь. А прямые поставки из Германии и Чехии практически прекратились.

В топ-5 стран, через которые в Россию поступает импортное пиво, также входят Китай, ОАЭ, Казахстан и Армения.

