Z-патриот Ремесло потребовал от Путина извинений за войну против Украины 2 17.05.2026, 13:59

Илья Ремесло

Блогер предъявил несколько претензий главе Кремля.

Российский пропагандист, Z-патриот Илья Ремесло разразился новой порцией критики в адрес главы Владимира Путина. Он, среди прочего, потребовал извинений за бездарную войну против Украины. Скандальный пост Ремесло опубликовал в Telegram утром 17 мая, передает Dialog.UA.

Z-блогер предъявил несколько претензий Путину. Во-первых, за то, что глава Кремля живет в роскоши, пользуется 20 резиденциями в то время, как большинство россиян влачат нищенское существование.

Негодует Ремесло и по поводу провала так называемой «СВО». «Что-то хорошее произошло - пиарщики АП приписывают это Путину. Происходит плохое (вторжение в Курскую область, теракт, налет дронов и т.д.) – президент куда-то скромно исчезает надолго, чтобы граждане не волновались и рейтинг не страдал… Я не слышал ни разу, чтобы Путин извинился перед народом за свои ошибки. Например, за «гениально» спланированную «СВО», - написал Z-патриот.

Отметил он также слабую кадровую политику диктатора РФ, когда на ключевые посты назначаются самые преданные режиму лица. «По этой причине Путин неизбежно проиграет. Если ты окружаешь себя вороватыми бездарностями, они тебя сдадут при первой возможности», - пишет Ремесло.

Заявил он также об оторванности главы Кремля от реальности и реальных нужд российского народа. «Есть реальность народа - пустеющие кошельки и бьющие рекорды цены. Беспредел чиновников, обстрелы городов, дожди из сажи и бесконечная война… На отрепетированных «прямых линиях» видно, насколько президенту стало скучно все, связанное с людьми», - пожаловался Ремесло.

Отметил он также полный провал внешней политики Кремля. Идеи «русского мира» дискредитированы, страны бывшего СССР старательно дистанцируются от Москвы, уходя из ее орбиты влияния. Украина, с его слов, стала показательным случаем провала «мягкой силы». Вместо того, чтобы создать дружную атмосферу с некогда близкой страной, диктатор превратил ее в своего злейшего врага. Результат – война, из которой непонятно, как вылезать России. Теперь Украина долго еще не будет дружественной страной. Кто за это ответит?» - пишет Ремесло.

