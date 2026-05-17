Киркоров «примазался» к победе Болгарии на «Евровидении-2026» 14 17.05.2026, 14:33

Филипп Киркоров

Путинист шокировал абсурдным заявлением.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров заявил, что помогал готовить к международному песенному конкурсу «Евровидение-2026» представительницу Болгарии, 27-летнюю певицу DARA (настоящее имя - Дарина Йотова), которая одержала победу с песней Bangaranga. В сети всплыло видео его заявления, пишет УНИАН.

По словам Киркорова, его команда участвовала в создании номера для DARA, а Болгария вообще - «16 республика России», и болгары «очень скучают» по РФ.

«Было бы грехом не встать под флаг своей малой родины - Болгарии… Когда ко мне обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать Болгарию в этом году, я не мог себе отказать в удовольствии. Мое появление на самом конкурсе, видимо, вызвало бы нездоровый интерес – и на самом конкурсе, и в нашей стране меня бы, видимо, не так поняли. Хотя музыка не имеет границ с политикой», - заявил путинист.

Ни певица, ни официальный вещатель Болгарии пока никак не отреагировали на данное заявление Киркорова.

