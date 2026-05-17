СБУ раскрыла детали самых мощных с начала войны атак на Москву и Крым

СБУ раскрыла детали самых мощных с начала войны атак на Москву и Крым1
- 17.05.2026, 15:22
Поражены нефтеобъекты, завод ВПК и аэродром.
Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны поразили предприятие ВПК и ряд нефтеобъектов в Московской области, а также военный аэродром «Бельбек» в Крыму.
Об этом сообщает СБУ.
В Московской области был поражен:
завод «Ангстрем», который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;
Московский НПЗ;
нефтеперекачивающая станция «Солнечногорская»;
нефтеперекачивающую станцию «Володарское».
Во временно оккупированном Крыму поражена инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома «Бельбек», в частности:
зенитный комплекс «Панцирь-С2»;
ангар с радаром к комплексу С-400;
систему управления БПЛА «Орион» и наземную станцию управления БПЛА «Форпост»;
пункт передачи данных «земля-воздух»;
диспетчерскую вышку и ангар на аэродроме «Бельбек».
«Такие спецоперации СБУ имеют критическое значение для ослабления военного потенциала РФ. Поражение предприятий ВПК, военной инфраструктуры и нефтелогистики снижает возможности врага продолжать войну против Украины. Эти удары демонстрируют, что даже самая защищенная Московская область не является безопасной», - отметил глава СБУ Евгений Хмара.