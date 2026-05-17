закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СБУ раскрыла детали самых мощных с начала войны атак на Москву и Крым

1
  • 17.05.2026, 15:22
СБУ раскрыла детали самых мощных с начала войны атак на Москву и Крым

Поражены нефтеобъекты, завод ВПК и аэродром.

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны поразили предприятие ВПК и ряд нефтеобъектов в Московской области, а также военный аэродром «Бельбек» в Крыму.

Об этом сообщает СБУ.

В Московской области был поражен:

завод «Ангстрем», который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;

Московский НПЗ;

нефтеперекачивающая станция «Солнечногорская»;

нефтеперекачивающую станцию «Володарское».

Во временно оккупированном Крыму поражена инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома «Бельбек», в частности:

зенитный комплекс «Панцирь-С2»;

ангар с радаром к комплексу С-400;

систему управления БПЛА «Орион» и наземную станцию управления БПЛА «Форпост»;

пункт передачи данных «земля-воздух»;

диспетчерскую вышку и ангар на аэродроме «Бельбек».

«Такие спецоперации СБУ имеют критическое значение для ослабления военного потенциала РФ. Поражение предприятий ВПК, военной инфраструктуры и нефтелогистики снижает возможности врага продолжать войну против Украины. Эти удары демонстрируют, что даже самая защищенная Московская область не является безопасной», - отметил глава СБУ Евгений Хмара.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина