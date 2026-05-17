Йозеф Менгеле: Швейцария открывает секретные файлы об «Ангеле смерти» Аушвица 17.05.2026, 15:43

Историки неоднократно требовали доступа к этим файлам, но до сих пор швейцарские власти отказывали.

Швейцарская Федеральная служба разведки заявила, что наконец откроет засекреченные долгое время документы о печально известном нацистском военном преступнике Йозефе Менгеле, пишет BBC.

Менгеле бежал из Европы после Второй мировой войны, но на протяжении многих лет ходили слухи, что он некоторое время находился в Швейцарии, несмотря на то, что был международный ордер на его арест. Историки неоднократно требовали доступа к этим файлам, но до сих пор швейцарские власти отказывали.

Менгеле был врачом, который служил в немецких частях Ваффен-СС. Его направили в лагерь смерти Освенцим в оккупированной нацистами Польше, где он отбирал людей, которых должны были отправить в газовые камеры. Около 1,1 миллиона человек, из которых один миллион — евреи, погибли в Освенциме.

Известный как «Ангел смерти», он также отбирал заключенных, преимущественно детей и близнецов, для садистских медицинских экспериментов, после чего также отправлял их на смерть.

После войны Менгеле, как и многие высокопоставленные нацисты, быстро сменил и форму, и имя. С помощью фальшивой личности он получил паспорт Красного Креста в швейцарском консульстве в Генуе на севере Италии и бежал в Южную Америку.

Красный Крест назначал эти документы для тысяч людей по всей Европе, которые были перемещены или стали лицами без гражданства из-за войны, но нацисты, которые пытались избежать преследования, также смогли их получить. За это Красный Крест позже принес извинения.

Но как Менгеле был связан со Швейцарией?

Хотя он бежал из Европы в 1949 году, в 1956 году Менгеле вместе с сыном Рольфом провел лыжный отпуск в Швейцарских Альпах.

Эта информация известна еще с 1980‑х годов. Официально после этого он остаток жизни прожил в Южной Америке.

Однако швейцарский историк Регула Бохслер всегда задавала вопрос, возвращался ли Менгеле снова — и что важно, уже после того, как в 1959 году был выдан международный ордер на его арест.

Во время исследования возможной роли Швейцарии как транзитной страны для бежавших нацистов, Бохслер обнаружила, что в июне 1961 года австрийская разведка предупредила Швейцарию: Менгеле путешествует под вымышленным именем и может находиться на территории Швейцарии.

Тем временем жена Менгеле арендовала квартиру в Цюрихе и подала заявку на постоянное проживание.

«Кажется, есть доказательства, что Менгеле планировал поездку в Европу в 1959 году, — сказала историк BBC. — Почему госпожа Менгеле арендовала квартиру в Цюрихе?»

Квартира была в скромном пригороде, хотя семья Менгеле могла позволить себе гораздо более роскошное жилье. Но она была расположена близко к международному аэропорту.

Бохслер удалось ознакомиться с полицейскими делами Цюриха, которые доказывают, что в 1961 году за этой квартирой было установлено наблюдение. Полиция даже зафиксировала госпожу Менгеле за рулем «Фольксвагена» в сопровождении неизвестного мужчины. Но был ли это ее муж?

В 2019 году Бохслер обратилась в Швейцарский федеральный архив, чтобы также ознакомиться с их файлами. Ей отказали. Файлы были засекречены до 2071 года из соображений национальной безопасности и для защиты семьи.

Бохслер была не первой и не последней, кому отказали. В 2025 году ее коллега историк Жерар Ветштейн попытался сделать это еще раз. Ему тоже отказали.

«Это казалось смешным, — сказал он BBC. — Пока они засекречены до 2071 года, это подпитывает теории заговора, все говорят: «Им, видимо, есть что скрывать».

Ветштейн обжаловал это решение и подал в суд на швейцарские власти. Это было недешево, и он обратился к краудфандингу, чтобы собрать деньги на суд.

«Мы собрали 18 000 швейцарских франков (23 000 долларов США) всего за несколько дней».

И именно тогда Швейцарская федеральная разведывательная служба наконец изменила свое мнение. В заявлении этого месяца она отметила: «Апеллянту будет предоставлен доступ к документам, с учетом условий и требований, которые еще предстоит определить».

Не все уверены, что файлы раскроют много о самом Менгеле.

Саша Зала, президент Швейцарского исторического общества, «абсолютно уверен, что там нет ничего, что касается Менгеле», но считает, что там могут быть ссылки на иностранную разведывательную службу или иностранных информаторов.

К концу 1950‑х годов израильский Моссад активно отслеживал нацистских военных преступников-беглецов, и Зала подозревает, что они могли связываться со швейцарцами. Это дало бы швейцарским властям основания держать файлы засекреченными, поскольку конфиденциальную информацию, связанную с иностранными разведывательными службами, часто скрывают.

Но действительно ли простое упоминание о Моссаде, связанное с их известной охотой на нацистов в 1970 годах, является таким уж секретным?

«Это показывает глупость процесса рассекречивания без исторических знаний, — считает Зала. — Таким образом, администрация подпитывала теории заговора».

Другие историки, такие как Якоб Таннер, говорят, что секретность файлов рассказывает о Швейцарии больше, чем они могут когда-либо рассказать о Менгеле.

«Это конфликт между национальной безопасностью и исторической прозрачностью, и первое часто преобладает в Швейцарии».

Таннер был членом Комиссии Бержье в 1990‑х годах, которая исследовала отношения нейтральной Швейцарии с нацистской Германией, в частности роль швейцарских банков. Он хорошо знаком с чувствительностью и стыдом Швейцарии относительно ее роли во Второй мировой войне, когда еврейских беженцев не пускали на границе, тогда как швейцарские банки хранили деньги еврейских семей, которые позже умерли в нацистских концентрационных лагерях.

«То, что эти дела до сих пор закрыты, — проблема для демократического государства», — утверждает Таннер.

Тем не менее, он считает правдоподобным, что Менгеле был в Швейцарии в 1961 году. Нацистский военный преступник Адольф Эйхман был арестован Моссадом в Аргентине в 1960 году. Есть доказательства, что другие нацисты, бежавшие в Южную Америку, считали, что они также находятся там в опасности, и что Европа, где остались друзья и родственники, может быть более безопасной.

Таннер отмечает, что Вальтер Рауфф, еще один разыскиваемый нацистский военный преступник, бежавший в Чили, провел некоторое время в Германии в 1960 году.

Одному историку из Комиссии Бержье разрешили кратко ознакомиться с некоторыми документами Менгеле в 1999 году. Он пришел к выводу, что невозможно доказать или опровергнуть его присутствие на швейцарской территории. Но это было только несколько строк в 24‑томном отчете о всей войне. Файлы снова были опечатаны, а историк умер семь лет назад.

Тем временем дата опубликования документов еще не назначена, а заявление Федеральной разведывательной службы относительно «условий и требований» звучит зловеще для Ветштейна.

«Я боюсь, что мы получим документы, которые будут скорее темными, чем прозрачными», — говорит он.

Бохслер также волнуется, что файлы будут сильно заретушированы. «Я совсем не доверяю властям. Я боюсь, что это будет похоже на файлы Эпштейна. Почему эти файлы Менгеле так долго были закрыты?»

Менгеле был объектом тайн, слухов и заговоров на протяжении десятилетий. Его никогда не арестовывали, не говоря уже о том, чтобы его осудили за ужасные преступления.

Когда он умер в Бразилии в 1979 году, его похоронили под фальшивым именем. Но слухи продолжали распространяться. В 1985 году его тело эксгумировали, и наконец в 1992 году анализ ДНК подтвердил, что тело принадлежит ему.

