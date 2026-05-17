В США заблокировали финансирование проекта бального зала Трампа 4 17.05.2026, 15:52

Сенаторы-демократы утверждают, что расходы на зал не соответствуют бюджетным правилам.

Представители Демократической партии в Сенате США временно заблокировали план Республиканской партии по выделению средств на строительство в Белом доме бального зала. Об этом 17 мая проинформировало Bloomberg.

Сенаторы-демократы утверждают, что расходы на зал не соответствуют бюджетным правилам.

Лидеры республиканцев в Сенате и Белый дом пытались внести $1 млрд на модернизацию системы безопасности, связанной с проектом Восточного крыла, в партийный бюджетный законопроект о финансировании иммиграционной политики и внутренней безопасности США.

Они утверждают, что новый бальный зал нужен для защиты президента США Дональда Трампа после ареста вооруженного человека, который пытался проникнуть на ужин для корреспондентов Белого дома в конце апреля.

По словам демократов, парламентарий Сената Элизабет Макдоноу пришла к выводу, что расходы на запланированный президентом Дональдом Трампом зал не соответствуют бюджетным правилам Сената.

Республиканцы намерены переработать законопроект, чтобы привести его в соответствие с правилами. Пресс-секретарь Райан Уррас заявил, что они «переработают, доработают и повторно подадут» законопроект.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com