В США заблокировали финансирование проекта бального зала Трампа

В США заблокировали финансирование проекта бального зала Трампа4
- 17.05.2026, 15:52
Сенаторы-демократы утверждают, что расходы на зал не соответствуют бюджетным правилам.
Представители Демократической партии в Сенате США временно заблокировали план Республиканской партии по выделению средств на строительство в Белом доме бального зала. Об этом 17 мая проинформировало Bloomberg.
Лидеры республиканцев в Сенате и Белый дом пытались внести $1 млрд на модернизацию системы безопасности, связанной с проектом Восточного крыла, в партийный бюджетный законопроект о финансировании иммиграционной политики и внутренней безопасности США.
Они утверждают, что новый бальный зал нужен для защиты президента США Дональда Трампа после ареста вооруженного человека, который пытался проникнуть на ужин для корреспондентов Белого дома в конце апреля.
По словам демократов, парламентарий Сената Элизабет Макдоноу пришла к выводу, что расходы на запланированный президентом Дональдом Трампом зал не соответствуют бюджетным правилам Сената.
Республиканцы намерены переработать законопроект, чтобы привести его в соответствие с правилами. Пресс-секретарь Райан Уррас заявил, что они «переработают, доработают и повторно подадут» законопроект.