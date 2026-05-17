закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 17:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Обвиняемый в финансировании геноцида в Руанде бизнесмен умер в больнице в Гааге

  • 17.05.2026, 16:50
Обвиняемый в финансировании геноцида в Руанде бизнесмен умер в больнице в Гааге
Фелисьен Кабуга

Судебный процесс над ним начался в сентябре 2022 года.

Руандийский бизнесмен Фелисьен Кабуга, который обвинялся в участии и финансировании геноцида против народа тутси в Руанде, скончался в больнице в Гааге. Об этом говорится в заявлении Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ).

«Фелисьен Кабуга скончался сегодня в больнице в Гааге (Нидерланды). Об этом немедленно был уведомлен медицинский сотрудник UNDU (учреждения для содержания под стражей, управляемое ООН. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

В соответствии с нидерландским законодательством и распоряжением судьи будет проведено внутреннее расследование, уведомили в организации.

Ранее бизнесмена Кабугу, который поддерживал народ хуту, обвинили в геноциде, заговоре с целью совершения геноцида, подстрекательстве и преступлениях против человечности, включая преследование участие в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году. Ордер на его арест выдал Международный трибунал по Руанде в 2013 году. Кабуга бежал в Заир. Спустя 25 лет его поймали во Франции и перевели в Гаагу. Судебный процесс над ним начался в сентябре 2022 года.

В августе 2023 года Кабугу признали неспособным участвовать в судебном разбирательстве по состоянию здоровья. В сентябре того же года процесс над ним был остановлен, Кабуга оставался под стражей в следственном изоляторе ООН до того момента, пока какая-нибудь страна не согласилась бы принять его.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина