FT связала падение рождаемости в мире с распространением смартфонов 17.05.2026, 17:32

Тенденция зафиксирована по всему миру.

Сокращение рождаемости в разных странах мира, помимо прочих факторов, связано с распространением мобильного интернета и смартфонов, особенно среди молодежи, сообщила Financial Times со ссылкой на экспертов и статистические данные.

Так, исследователи Натан Хадсон и Эрнан Москосо-Боедо из Университета Цинциннати связали падение рождаемости с развертыванием сетей 4G. Например, в США и Британии число рождений быстрее всего сократилось в тех районах, где высокоскоростная связь появилась раньше. Согласно их версии, развитие цифровых технологий резко сократило время, которое люди проводят в личном общении.

FT зафиксировала ту же тенденцию по всему миру. В США, Британии и Австралии рождаемость среди молодежи резко пошла вниз с 2007 года, во Франции и Польше — с 2009-го, в Мексике, Марокко и Индонезии — с 2012-го. В Гане, Нигерии и Сенегале резкое снижение зафиксировано в 2013–2015 годах.

Резкое падение рождаемости также совпало с распространением смартфонов на местных рынках. Как пишет FT, после распространения смартфонов рождаемость резко упала в самых разных странах, независимо от прежних тенденций. Причем чем моложе возрастная группа, тем сильнее спад.

Профессор экономики Университета Нотр-Дам Мелисса Керни заявила: «Вполне вероятно, что современная цифровая медиа-среда оказала глубокое влияние на общество, что привело к сокращению числа романтических отношений».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com