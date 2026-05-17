США начнут обновлять доллары
- 17.05.2026, 17:48
Новые купюры будут более надежны.
С 2026 года в США начнут обновлять доллары. Редизайн запускается, кроме прочего, с целью защиты от сложных подделок — новые купюры в этом смысле будут более надежны. Также на них нанесут специальное тактильное покрытие для того, чтобы слабовидящие могли лучше различать номинал, пишет myfin.by.
Первой измененной банкнотой станет десять долларов, далее в течение восьми лет каждые два года будут обновляться и выпускаться на рынок остальные номиналы.
Последним планируется выпуск обновленной 100-долларовой купюры в 2034 году.
Старые и новые банкноты будут находиться в обороте одновременно.