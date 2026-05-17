Конор Макгрегор возвращается в UFC
- 17.05.2026, 17:15
С кем будет бой.
Конор Макгрегор официально возвращается в UFC после пятилетнего перерыва.
Ирландец подерется 11 июля на турнире UFC 329 на T-Mobile Arena с Максом Холлоуэем.
Бой будет проходить в полусреднем весе. Для Холлоуэя это станет первым выступлением в категории до 77 кг.
Это будет второй их очный поединок. Впервые Макгрегор и Холлоуэй дрались в 2013 году. Тогда сильнее оказался ирландец, победив единогласным решением судей.
Последний бой ирландец провел летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье из-за травмы ноги. С тех пор Макгрегор неоднократно заявлял о желании вернуться в октагон.
CONOR MCGREGOR vs MAX HOLLOWAY 2 !!!!— UFC (@ufc) May 17, 2026
