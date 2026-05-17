Конор Макгрегор возвращается в UFC 17.05.2026, 17:15

С кем будет бой.

Конор Макгрегор официально возвращается в UFC после пятилетнего перерыва.

Ирландец подерется 11 июля на турнире UFC 329 на T-Mobile Arena с Максом Холлоуэем.

Бой будет проходить в полусреднем весе. Для Холлоуэя это станет первым выступлением в категории до 77 кг.

Это будет второй их очный поединок. Впервые Макгрегор и Холлоуэй дрались в 2013 году. Тогда сильнее оказался ирландец, победив единогласным решением судей.

Последний бой ирландец провел летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье из-за травмы ноги. С тех пор Макгрегор неоднократно заявлял о желании вернуться в октагон.

CONOR MCGREGOR vs MAX HOLLOWAY 2 !!!!



Your International Fight Week main event is confirmed!



[ #UFC329 LIVE July 11 on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/uVxVdgV9Gm — UFC (@ufc) May 17, 2026

