Конор Макгрегор возвращается в UFC

Конор Макгрегор официально возвращается в UFC после пятилетнего перерыва.

Ирландец подерется 11 июля на турнире UFC 329 на T-Mobile Arena с Максом Холлоуэем.

Бой будет проходить в полусреднем весе. Для Холлоуэя это станет первым выступлением в категории до 77 кг.

Это будет второй их очный поединок. Впервые Макгрегор и Холлоуэй дрались в 2013 году. Тогда сильнее оказался ирландец, победив единогласным решением судей.

Последний бой ирландец провел летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье из-за травмы ноги. С тех пор Макгрегор неоднократно заявлял о желании вернуться в октагон.

