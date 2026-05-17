Видеофакт: зрелищный момент взрыва украинского БПЛА во время атаки на Московский НПЗ 3 17.05.2026, 18:00

ПВО не смогла сбить беспилотник.

В соцсетях появилась видеозапись, на которой украинский дрон атакует Московский НПЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах слышна работа российской ПВО во время полета беспилотника, однако ударный БПЛА продолжил движение и поразил одну из целей.

В результате попадания произошел зрелищный взрыв, который сопровождался эмоциональными комментариями местного жителя.

