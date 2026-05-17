Латвия и Литва рассматривают возможность полного запрета автобусного сообщения с Беларусью 1 17.05.2026, 18:23

На фоне растущих опасений за безопасность граждан в Литве все чаще звучат предложения ограничить или даже полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. В Латвии уже обсуждается проект полного запрета автобусных поездок в Беларусь и Россию. Об этом пишет delfi.lt.

Латвийские власти объясняют инициативу необходимостью защитить граждан от возможных угроз со стороны авторитарных режимов.

Представитель литовского Сейма Лауринас Кащюнас считает, что страны Балтии должны действовать согласованно.

«Если Латвия ужесточит ограничения, а Литва — нет, мы можем стать слабым звеном», — предупредил политик.

Заместитель председателя Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что Беларусь использует людей как политических заложников. Она напомнила, что режим Александра Лукашенко неоднократно задерживал иностранных граждан, а затем использовал их в политических переговорах и пропагандистских кампаниях.

В то же время министр транспорта Литвы Эугениюс Сабутис пока не видит необходимости в полном запрете. По его словам, количество маршрутов между Литвой и Беларусью уже было сокращено почти вдвое, и этого, по мнению министерства, достаточно для контроля ситуации.

Сейчас из Вильнюса в Минск ежедневно отправляется не менее 12 автобусов, напоминает издание.

