17 мая 2026, воскресенье, 19:28
Усик прибыл в Египет на чемпионский поединок с Верховеном

  • 17.05.2026, 19:04
Бой состоится у подножья древних пирамид Гизы.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прибыл в Египет, где проведет поединок против кикбоксера Рико Верховена.

Усик в окружении своей команды сообщил, что уже находится в Каире и готов к бою.

«Привет, Каир. Салам алейкум, Каир. Мы здесь, мы готовы драться», — сказал украинский чемпион.

Бой Усик — Верховен состоится 23 мая в историческом сердце Египта — у подножья древних пирамид Гизы. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Также победитель поединка получит специальный пояс Король Нила.

В прошлом году Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Впоследствии Александр потерял звание абсолюта, отказавшись от титула WBO.

Верховен считается одним из величайших кикбоксеров всех времен. Он более 11 лет удерживал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Glory. На боксерском ринге Верховен дебютировал в 2014-м, одолев венгра Яноша Финферу нокаутом во втором раунде. После этого он продолжил карьеру в кикбоксинге.

