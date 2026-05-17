Власти Британии назвали «чепухой» слухи о скорой отставке Стармера 1 17.05.2026, 19:05

Он останется премьер-министром как минимум до начала летних каникул.

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что Кир Стармер останется премьер-министром как минимум до начала летних каникул, несмотря на слухи о его уходе. В интервью Sky News Нэнди назвала обсуждения возможной отставки Стармера «лихорадочными спекуляциями».

По ее словам, в британской Лейбористской партии существует официальный механизм для смены лидера, однако пока им никто не воспользовался.

«Большая часть этих разговоров оказалась просто шумом и чепухой», — сказала министр.

Нэнди добавила, что правительству необходимо сосредоточиться на работе, а не на внутренних конфликтах. При этом министр отметила, что окончательное решение о политическом будущем Стармер должен принимать сам.

Кир Стармер ранее отверг возможность ухода после слабых результатов Лейбористской партии на местных выборах. На этом фоне британские СМИ сообщали о возможном давлении на премьера внутри партии. В частности, несколько министров, включая главу МВД Шабан Махмуд, призывали Стармера назвать сроки возможной отставки. Среди потенциальных соперников премьера Bloomberg называл мэра Большого Манчестера Энди Бернхэма.

