Власти Британии назвали «чепухой» слухи о скорой отставке Стармера

Власти Британии назвали «чепухой» слухи о скорой отставке Стармера1
- 17.05.2026, 19:05
Он останется премьер-министром как минимум до начала летних каникул.
Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что Кир Стармер останется премьер-министром как минимум до начала летних каникул, несмотря на слухи о его уходе. В интервью Sky News Нэнди назвала обсуждения возможной отставки Стармера «лихорадочными спекуляциями».
По ее словам, в британской Лейбористской партии существует официальный механизм для смены лидера, однако пока им никто не воспользовался.
«Большая часть этих разговоров оказалась просто шумом и чепухой», — сказала министр.
Нэнди добавила, что правительству необходимо сосредоточиться на работе, а не на внутренних конфликтах. При этом министр отметила, что окончательное решение о политическом будущем Стармер должен принимать сам.
Кир Стармер ранее отверг возможность ухода после слабых результатов Лейбористской партии на местных выборах. На этом фоне британские СМИ сообщали о возможном давлении на премьера внутри партии. В частности, несколько министров, включая главу МВД Шабан Махмуд, призывали Стармера назвать сроки возможной отставки. Среди потенциальных соперников премьера Bloomberg называл мэра Большого Манчестера Энди Бернхэма.