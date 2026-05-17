Зеленский послал четкий сигнал Путину после мощных ударов ВСУ по Москве

Зеленский послал четкий сигнал Путину после мощных ударов ВСУ по Москве5
- 17.05.2026, 13:23
Президент Украины прокомментировал беспрецедентную атаку на столицу РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ночью Силы обороны массированно атаковали Москву и Московскую область в более чем 500 км от украинской границы. Он назвал ночные атаки «справедливым ответом на российское затягивание войны и удары по нашим городам и громадам».
Этими ударами Украина посылает России однозначный сигнал: Москва должна закончить войну. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
После массированной атаки на Москву и область, которую в России уже назвали самой масштабной за все время полномасштабной войны, президент Зеленский напомнил россиянам: война всегда возвращается к своим создателям.
«Вполне справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам. На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну», – подчеркнул он.
Президент Украины также намекнул: дальнейшие атаки врага неизбежно будут получать мощный ответ.
«Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость», – написал Зеленский.
Он добавил: от возмездия за террор Москву сейчас не защитили ни сотни километров, ни стянутые со всей РФ средства ПВО.
«Дистанция от государственной границы Украины – более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе – самая большая. Но преодолеваем. Слава Украине!» – отметил глава государства.