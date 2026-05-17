закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 14:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский послал четкий сигнал Путину после мощных ударов ВСУ по Москве

5
  • 17.05.2026, 13:23
  • 4,582
Зеленский послал четкий сигнал Путину после мощных ударов ВСУ по Москве
Владимир Зеленский

Президент Украины прокомментировал беспрецедентную атаку на столицу РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ночью Силы обороны массированно атаковали Москву и Московскую область в более чем 500 км от украинской границы. Он назвал ночные атаки «справедливым ответом на российское затягивание войны и удары по нашим городам и громадам».

Этими ударами Украина посылает России однозначный сигнал: Москва должна закончить войну. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

После массированной атаки на Москву и область, которую в России уже назвали самой масштабной за все время полномасштабной войны, президент Зеленский напомнил россиянам: война всегда возвращается к своим создателям.

«Вполне справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам. На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну», – подчеркнул он.

Президент Украины также намекнул: дальнейшие атаки врага неизбежно будут получать мощный ответ.

«Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость», – написал Зеленский.

Он добавил: от возмездия за террор Москву сейчас не защитили ни сотни километров, ни стянутые со всей РФ средства ПВО.

«Дистанция от государственной границы Украины – более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе – самая большая. Но преодолеваем. Слава Украине!» – отметил глава государства.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина