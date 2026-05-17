«Следующий ход Путина будет в сторону гражданской войны» 2 Владимир Пастухов

17.05.2026, 12:57

Владимир Пастухов

На это выводит внутренняя логика внутренней эволюции режима.

Меня всегда завораживала формула Стругацких из повести «Трудно быть богом» о том, что после «серых» всегда приходят «черные». Интуитивно, понимая какую-то глубинную правоту Стругацких, я с трудом находил ей применение «в моменте» в отношении русских реалий.

Оглядывая окружающий меня пейзаж, я все время задавался вопросом: а куда ж чернее-то? И только постфактум приходило осмысление того, что то еще была «серая полоса».

Соответственно мне было очень трудно поверить, что созданная Кириенко Z-среда, бурный расцвет, стагнацию и, наконец, полный фиаско которой нам пришлось наблюдать в течение четырех долгих лет войны – это всего лишь серый политический ландшафт.

Однако оказалось, что все увиденное является действительно всего лишь пятьюдесятью оттенками серых политтехнологий АП.

Так они в Кремле развлекались, а настоящий «черный стендап» режима всех, видимо, действительно еще только ожидает впереди. Ну, конечно, если только театр не обанкротится по независящим от него причинам раньше, чем поставит свой финальный гала-концерт.

Публикация BBC о финансировании «приблатненными к Кремлю» олигархами деятельности так называемой «Русской общины» при методологической поддержке штатного политконсультанта проливает некоторый свет на очередную русскую черноту за горизонтом. Это, конечно, пока лишь только пунктирная линия, но она прочерчена во вполне определенном направлении.

…Позволю себе небольшой оффтоп. Какая же пропасть отделяет уровень прошлой и нынешней кремлевской «экспертизы»: где раньше видели Павловского, теперь обитают михеевы. Воистину, скажи мне, кто твой консультант, и я скажу, где твое дно…

Возвращаясь к публикации BBC, замечу, что связь между АП и «Русскими общинами», которая ранее была очевидной, но недоказанной, является сущностным фактом, подсвечивающим очень мощную тенденцию управляемого сползания к какой-то доморощенной версии нацизма.

Русские общины – это не чистые политтехнологии как «зетники», а реальное движение пусть даже самых темных и гнусных слоев русского общества, которые испокон веков подпитывали русское черносотенство.

Проблема с этим контингентом состоит в том, что его еще труднее «родить обратно», чем «зетников». Гитлеру, чтобы разделаться с штурмовиками Рёма, пришлось опереться на СС. Эти ребята не про «укранацистов» и не про «освободительную миссию» русского народа. Они про «чистоту крови» и про «врагов среди нас».

Таким образом, следующий ход режима, если он продолжит ходить, будет в сторону гражданской войны, культурной революции и погромов. Не потому, что этого кто-то хочет, а потому, что на это выводит внутренняя логика его внутренней политической эволюции.

Если ты последовательно идешь вверх по лестнице, ведущей вниз, то ты рано или поздно придешь в ад…

Владимир Пастухов, «Телеграф»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com