Как можно похудеть с помощью обычного душа? 17.05.2026, 13:51

Ученые ошеломили открытием.

Ежедневный холодный душ могут стать простым, дешевым и эффективным дополнением к здоровому образу жизни для людей, стремящихся сбросить лишний вес. Регулярное влияние низких температур активирует в организме процессы, ускоряющие уничтожение калорий.

Несмотря на рост популярности плавания в холодной воде, до сих пор существовало минимальное количество научных данных о реальной пользе холода для уменьшения веса. Для проверки теории исследователи привлекли 47 взрослых пациентов с избыточным весом или ожирением.

Половине участников выдали специальные жилеты и поясные повязки с наполненными гелем охлаждающими пакетами, поддерживающими температуру 15°C. Люди должны носить их поверх тонкой футболки по два часа каждое утро, продолжая заниматься своими привычными повседневными делами.

Результаты шести недель эксперимента оказались поразительными. Участники, испытывавшие влияние холода, потеряли в среднем 0,9 килограмма, причем почти весь потерянный вес состоял именно из жировых отложений. А контрольная группа, которая жилетов не носила, не просто не худела, а даже набрала в среднем 0,6 килограмма.

«Это одно из первых исследований, изучающих влияние длительного воздействия холода на людей с избыточным весом и ожирением. Такие жилеты можно носить дома, поэтому влияние холода может стать простым и недорогим дополнением к стратегиям здорового образа жизни для снижения веса, таких как здоровое питание и физическая активность», — заявила ведущая исследовательница доктор Мариетт Бун из LUMC.

Как работает магия холода

Ученые объясняют эффект похудения биологическими особенностями человеческого тела. Низкие температуры вынуждают организм самостоятельно искать ресурсы для обогрева, привлекая скрытые резервы.

«Ежедневное влияние холода активирует бурую жировую ткань, использующую запасы жира в организме для выработки тепла. Вполне возможно, что ношение охлаждающего жилета стимулирует активность бурой жировой ткани и оказывает благотворное влияние на уровень липидов, глюкозы и воспаления в организме. Все это способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула соавтор исследования, профессор Хелен Бадж из Ноттингемского университета.

Пока эксперты пытаются выяснить, способны ли другие формы регулярного охлаждения так же эффективно снижать уровень воспалительных процессов и бороться с болезнями сердца.

Сейчас авторы исследования проводят отдельный эксперимент в Нидерландах с участием 34 женщин, чтобы проверить действенность обычного утреннего душа. Половина участниц каждое утро 90 секунд принимает душ с самой холодной водой. По мнению ученых, холодный душ и плавание в открытых водоемах могут иметь схожий эффект, хотя погружение в озеро вызывает более сильный холодовой шок.

«Охлаждающий жилет обеспечивает гораздо более длительное воздействие, чем душ. Но с другой стороны, холодный душ гораздо холоднее. Нам предстоит выяснить, повлияет ли это на снижение веса», — добавила доктор Бун.

