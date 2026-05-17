Вооруженный российский бизнесмен захватил императорский трон в зале Эрмитажа 17.05.2026, 18:35

Предприниматель из Горбунков захватил трон в зале Эрмитажа и устроил шоу. Когда 45-летнего мужчину попытались выпроводить, он достал ножи. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 мая.

Инцидент произошел после двух часов дня в воскресенье. Крупный, спортивного телосложения мужчина взобрался на возвышение, на котором установлен трон, и начал громко зачитывать какие-то принесенные с собой бумаги. Собравшиеся зрители услышали, что он бизнесмен. Звучали слова про взятки, кредиты и разорение оратора.

Работник Эрмитажа попытался спустить мужчину вниз. Сотрудник перелез через канат-ограждение и взобрался по ступенькам. Но тут захватчик трона достал два ножа и направился в сторону культработника. Последнему пришлось пятиться назад.

Вскоре на месте были сотрудники Росгвардии. Они вывели посетителей из зала и задержали вооруженного предпринимателя. Смутьян доставлен в полицию Центрального района.

Большой императорский трон был изготовлен в XVII веке для императрицы Анны Иоанновны.

