закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 19:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вооруженный российский бизнесмен захватил императорский трон в зале Эрмитажа

  • 17.05.2026, 18:35
  • 2,564
Вооруженный российский бизнесмен захватил императорский трон в зале Эрмитажа

Видеофакт.

Предприниматель из Горбунков захватил трон в зале Эрмитажа и устроил шоу. Когда 45-летнего мужчину попытались выпроводить, он достал ножи. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 мая.

Инцидент произошел после двух часов дня в воскресенье. Крупный, спортивного телосложения мужчина взобрался на возвышение, на котором установлен трон, и начал громко зачитывать какие-то принесенные с собой бумаги. Собравшиеся зрители услышали, что он бизнесмен. Звучали слова про взятки, кредиты и разорение оратора.

Работник Эрмитажа попытался спустить мужчину вниз. Сотрудник перелез через канат-ограждение и взобрался по ступенькам. Но тут захватчик трона достал два ножа и направился в сторону культработника. Последнему пришлось пятиться назад.

Вскоре на месте были сотрудники Росгвардии. Они вывели посетителей из зала и задержали вооруженного предпринимателя. Смутьян доставлен в полицию Центрального района.

Большой императорский трон был изготовлен в XVII веке для императрицы Анны Иоанновны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина