Семьи в Беларуси стали покупать жилье по-новому

Семьи в Беларуси стали покупать жилье по-новому1
- 17.05.2026, 18:07
Что изменилось.
В Беларуси с 2025 года действует новое правило при покупке недвижимости для супругов. Почему его используют все чаще, рассказали в Telegram-канале Госкомимущества.
Если жилье покупает семейная пара, то теперь в Едином государственном регистре обязательно указывают ФИО и мужа, и жены.
Таким образом, квартира не просто оформлена на одного человека, в документах четко указаны доли супругов в ней.
Это нужно, чтобы исключить факт сокрытия общей собственности, повысить юридическую защищенность супругов и упростить сделки с недвижимостью.
В совместную долевую собственность в 2024 году квартиры оформлялись только в 3% случаев. Тогда как в 2025 году это число выросло уже до 30%.
Первый квартал 2026 года показывает результат в 50%. Из всех 2,6 тыс. сделок с недвижимостью за квартал в новом правовом режиме было оформлено 1,3 тыс.