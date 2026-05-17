Семьи в Беларуси стали покупать жилье по-новому

  • 17.05.2026, 18:07
Что изменилось.

В Беларуси с 2025 года действует новое правило при покупке недвижимости для супругов. Почему его используют все чаще, рассказали в Telegram-канале Госкомимущества.

Если жилье покупает семейная пара, то теперь в Едином государственном регистре обязательно указывают ФИО и мужа, и жены.

Таким образом, квартира не просто оформлена на одного человека, в документах четко указаны доли супругов в ней.

Это нужно, чтобы исключить факт сокрытия общей собственности, повысить юридическую защищенность супругов и упростить сделки с недвижимостью.

В совместную долевую собственность в 2024 году квартиры оформлялись только в 3% случаев. Тогда как в 2025 году это число выросло уже до 30%.

Первый квартал 2026 года показывает результат в 50%. Из всех 2,6 тыс. сделок с недвижимостью за квартал в новом правовом режиме было оформлено 1,3 тыс.

